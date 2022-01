Sangiovanni: “Mi hanno minacciato di morte, c’è un’attenzione morbosa su me e Giulia Stabile” Sangiovanni pronto al Festival di Sanremo 2022 parla del suo brillante successo segnato da critiche e minacce ricevute. Poi la confessione sul rapporto con Giulia Stabile.

A cura di Gaia Martino

Sulla copertina italiana del numero speciale di Vanity Fair c'è Sangiovanni, il giovane talento che ha riscosso successo ad Amici di Maria De Filippi. Il 19enne di Vicenza è uno degli artisti più ascoltati del momento, in poco tempo ha conquistato 17 dischi di platino e 100 milioni di streaming. Per Giovanni Pietro Damian, il suo nome all'anagrafe, questi circa due anni sono stati ricchi di emozioni: "Sono diventato zio, ho trovato una persona che mi ama in un modo smisurato, non è scontato, è molto più difficile questo che fare sette dischi di platino. Ho cantato all’Arena di Verona per la prima volta. Sono entrato a fare parte di un ambiente di lavoro dove ci sono artisti che prima per me erano inarrivabili e adesso, invece, ci passo le serate" ha raccontato nell'intervista. E il 2022 inizia con il Festival di Sanremo 2022: salirà per la prima volta sul palco dell'Ariston con il brano Farfalle. Un periodo d'oro per l'artista che in mesi di brillanti cambiamenti si è trovato a combattere anche contro gli hater.

Sangiovanni racconta le critiche e minacce ricevute

Il giovane artista, ex allievo di Amici 20, ha raccontato del suo sogno realizzato, quello di fare musica, svelando di averne altri, come quello di acquistare una casa tutta sua. "E poi un altro, che riguarda tutti: un mondo in cui ci sia più amore, e meno ossessione per i valori legati al consumo e alla mercificazione" ha confessato. Sangiovanni ha raccontato di aver ricevuto tante critiche e minacce in quest'ultimo anno.

Quando sei così esposto, oltre all’amore ti arriva anche l’odio, e io ne ho ricevuto tantissimo. Insulti di ogni genere sui social per come mi vesto, per quello che scrivo. Mi hanno anche minacciato di morte e io mi sono fermato e mi sono chiesto: ma perché? È come se ci fosse un pezzo di mondo alla ricerca di qualcuno a cui dare le colpe di qualcosa. I cambiamenti che ho vissuto mi hanno dato moltissimo, però mi hanno anche fatto sentire più fragile. Ho dovuto cercare un nuovo equilibrio.

La confessione sulla storia con Giulia Stabile

Sangiovanni e Giulia Stabile ad Amici

Negli ultimi tempi la coppia nata sotto le luci dei riflettori, nella casetta di Amici di Maria De Filippi, ha nascosto la love story sui social. Giulia Stabile e Sangiovanni hanno deciso di comune accordo di esporsi meno per proteggere la loro privacy. La decisione però ha fatto scattare tanta curiosità nei fan: