Piccolo infortunio per Giulia Stabile: “Ho già iniziato le cure, in una settimana sarò in piedi” L’ex vincitrice di Amici, Giulia Stabile, è costretta a stare a riposo per qualche tempo a causa di una piccola lesione, come racconta sui social tranquillizzando i suoi fan.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la vittoria ad Amici20, Giulia Stabile non si è fermata un attimo e la sua carriera tra i corridoi della Mediaset ha preso letteralmente il volo. A causa di un piccolo infortunio, però, la ballerina si è dovuta fermare per qualche giorno, come ha annunciato ai suoi fan che preoccupati hanno chiesto informazioni.

Il racconto di Giulia Stabile

Senza abbandonare il suo immancabile buonumore, Giulia Stabile ha raccontato sui social cosa le è accaduto in questi giorni che l'ha costretta a stare a riposo. Dopo aver pubblicato la foto di uno studio medico che immediatamente aveva allarmato i fan pronti a sincerarsi che la loro beniamina stesse bene, ha poi spiegato pubblicando un selfie con il fisioterapista che l'ha presa in cura: "Ei ho fatto danno e mi sono fatta una piccola lesione, ma abbiamo già iniziato le cure e mi sono fermata. In una settimana mi rimetterà in piedi e ricomincerò subito, non è successo nulla state tranquilli". Insomma, nulla di preoccupante, ma è probabile che nel consueto appuntamento pomeridiano con Amici nel weekend, registrato però durante la settimana, non ballerà.

La storia con Sangiovanni

La ballerina non è particolarmente legata all'utilizzo dei social, la sua unica passione è il ballo che pratica quando, come e dove può, ma dopo essere diventata a tutti gli effetti un personaggio noto, non ha potuto non curare anche il suo profilo Instagram, sebbene di recente Raffaella Mennoia ha rivelato di aiutare la 19enne nella gestione dei contenuti. Tra gli ultimi scatti pubblicati, quello con Sangiovanni, in occasione del suo compleanno. La storia tra i due giovani talenti, nata sotto i riflettori di Amici, continua a gonfie vele e sono diventati ancor di più l'uno il supporto dell'altra, stando insieme in ogni circostanza e partecipando anche ai rispettivi progetti che li vedono avanzare nel luminoso mondo dello spettacolo, tra musica e ballo.