Mennoia: “Azioni legali contro ex di Uomini e Donne. Giulia Stabile? Gestisco io il suo Instagram” Raffaella Mennoia ha parlato di alcuni dei protagonisti dei programmi di Maria De Filippi. L’autrice ha dichiarato che ci sarebbero diverse azioni legali in corso contro ex protagonisti di Uomini e Donne. Poi ha svelato un segreto su Giulia Stabile e cosa pensa di Gemma Galgani.

A cura di Daniela Seclì

Raffaella Mennoia si è raccontata sulle pagine di Novella 2000. L'autrice e capoprogetto di alcuni dei programmi di Maria De Filippi, ha parlato degli ex concorrenti di Uomini e Donne che, una volta fuori dallo studio, criticano la trasmissione. Ha affermato di ritenere che Gemma Galgani non debba rappresentare un esempio e poi ha fatto una rivelazione su Giulia Stabile, vincitrice di Amici.

Raffaella Mennoia e le azioni legali per tutelare Uomini e Donne

Nel corso dell'intervista, è stato chiesto a Raffaella Mennoia se ci rimanga male quando persone che hanno partecipato a Uomini e Donne parlano male del programma. L'autrice ha spiegato che dipende dai casi:

"Bisogna sempre valutare da dove arriva l’insulto. Ci sono comunque diverse situazioni legali aperte con ex partecipanti di Uomini e Donne. In questo sono aziendalista, devo tutelare la mia professione e la struttura per cui lavoro, senza buffonate social".

Gemma Galgani non è un esempio e al massimo "arreca danno a se stessa"

Raffaella Mennoia, poi, ha parlato di Gemma Galgani. Trova immotivata la pretesa che rappresenti un esempio solo perché la sua vicenda sentimentale si dipana in televisione. L'autrice ha ricordato che quando era bambina, nonostante sua madre lavorasse tutto il giorno, si ritagliava sempre del tempo per sedersi accanto a lei e impartirle un'educazione:

"Credo che Gemma non debba essere esempio per nessuna, in fondo l’unica a cui può arrecare danno col suo comportamento è se stessa; poi non spetta a lei o al nostro programma essere da modello. […] Non può essere colpa di Gemma se la società non funziona!".

Giulia Stabile non gestisce Instagram da sola

Poi, la rivelazione che non ti aspetti. Raffaella Mennoia, mentre parlava di Giulia Stabile, ha svelato che è lei a gestire il profilo Instagram della vincitrice di Amici: "Giulia è una cucciola, pura, buona, non l’ho mai sentita dire qualcosa di cattivo. Ti dico una cosa che non sa nessuno: il suo profilo Instagram è gestito da me. Quando è uscita da Amici mi ha chiesto di aiutarla coi social e ho accettato col cuore. Giulia incarna la positività che vorrei trasmettere al mondo. È inclusiva, rispetta le diversità, non aderisce ai canoni classici della bellezza, ma quando balla sa essere straordinaria".