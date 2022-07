Belen Rodriguez torna su Instagram: “Ho avuto il Covid, ora sono salva ma è stato pesante” È tornata su Instagram Belen Rodriguez ed ha spiegato il motivo della sua assenza: ha contratto il Covid ed è stata male, le sue parole tra le stories prima di iniziare le registrazioni della nuova stagione di Tu si que vales.

A cura di Gaia Martino

Belen Rodriguez solo ora annuncia il motivo per il quale pochi giorni fa si è assentata su Instagram. Sempre attiva sui social, l'argentina aveva smesso di pubblicare IG story, allarmando così tutti. C'è chi pensava che fosse di nuovo in crisi con Stefano De Martino, rumor poi smentito dal conduttore napoletano proprio ieri. La verità è salita a galla pochi minuti fa: la showgirl, rientrata a Milano per registrare la nuova edizione di Tu Si Que Vales, ha confessato di essersi ammalata di Covid.

Belen Rodriguez ha lottato contro il Covid

Belen Rodriguez su Instagram pochi minuti fa ha raccontato di essere sparita dai social pochi giorni fa a causa del Covid: "Sono sparita per questo motivo: ora sono sana e salva ma è stato pesante, l'ho preso in maniera brutta" ha spiegato ai fan, smentendo così le voci messe in giro riguardo il suo "silenzio". "Per quello sono sparita da Instagram per qualche giorno, non per le cavolate che hanno detto" ha concluso dai camerini pronta per partire con le registrazioni della nuova stagione di Tu Si Que Vales.

La foto che segna la pace con Stefano De Martino

Avevano ripreso a circolare voci sul rapporto tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez – da mesi paparazzati insieme – che li vedevano nuovamente in crisi. Il conduttore napoletano, in vacanza con la famiglia Rodriguez sull'Isola di Albarella, proprio ieri ha deciso di mettere un punto ai rumors pubblicando una foto della sua (ex) moglie al tramonto. In un'intervista al Corriere della sera De Martino, a maggio, spiegò il suo punto di vista sulla relazione con Belen Rodriguez a cui è legato, seppur con alcune rotture in mezzo, dal 2012.