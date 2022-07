Stefano De Martino smentisce la crisi con Belen Rodriguez con una foto in particolare su Instagram Stefano De Martino e Belen Rodriguez non sono di nuovo in crisi: dopo il silenzio su Instagram è arrivata la foto che dimostra il loro ritorno di fiamma. Sono insieme alla famiglia di lei in vacanza sull’Isola di Albarella, ieri sera li hanno raggiunti anche Cecilia e Ignazio Moser.

A cura di Gaia Martino

Il silenzio degli ultimi giorni è stato rotto in modo del tutto inaspettato. Si parla del ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez da mesi ormai, documentato da foto e video dei paparazzi, ma nelle ultime ore il conduttore napoletano ha voluto mettere un punto alle voci di corridoio che lo vedevano di nuovo lontano dalla sua ex moglie. Il protagonista di Rai Due al timone del Tim Summer Hits con Andrea Delogu è con la famiglia Rodriguez al completo e i rispettivi figli in vacanza sull'Isola di Albarella e nella serata di ieri ha condiviso una foto della sua Belen, al tramonto.

La foto di Belen Rodriguez scattata da Stefano De Martino

Mentre circolavano voci che li vedevano di nuovo in crisi, essendo spariti entrambi per qualche giorno dai social, Stefano De Martino è tornato su Instagram con una foto di Belen Rodriguez. Tra le sue story ha pubblicato una fotografia scattata al tramonto che vede in primo piano, contro luce, l'argentina. Un modo per mettere un punto ai gossip circolati e confermare l'amore ritrovato con la madre di suo figlio Santiago.

La famiglia Rodriguez al completo sull'Isola di Albarella

Stefano De Martino è con la famiglia Rodriguez in vacanza sull'Isola di Albarella, che si trova nel comune di Rosolina, in provincia di Rovigo. A documentare in questi giorni il relax è Veronica Cozzani che ha scattato fotografie ai nipoti, Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese. A raggiungere Belen Rodriguez, Stefano De Martino, papà Gustavo Rodriguez e mamma Veronica nella villa con piscina nelle ultime ore anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ieri pomeriggio mentre le donne di casa si sono regalate una passeggiata nella natura, il conduttore e il Moser si sono dedicati allo sport, hanno giocato una partita a tennis: "Ho perso" dice Stefano De Martino al cognato Ignazio sorridendo in una IG story registrata e pubblicata dall'ultimo citato. Sembrerebbe essere assente solo Jeremias, sul suo profilo Instagram tutto tace.