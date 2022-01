Al Grande Fratello Vip ci saranno tre nuovi ingressi Nella casa del Grande Fratello Vip pare che ben presto facciano il loro ingresso tre nuovi concorrenti. Con l’addio di Manuel Bortuzzo, infatti, sembra che la produzione voglia creare nuove dinamiche all’interno dello show.

A cura di Ilaria Costabile

Il Grande Fratello Vip non accenna a finire e, infatti, visto il prolungamento dello show fino a marzo 2022, la produzione ha ben pensato di far arrivare nuovi concorrenti nella casa più spiata d'Italia. Stando a quanto riporta TvBlog, infatti, si tratterebbe di tre nuovi personaggi che dovrebbero movimentare le dinamiche all'interno della dimora di Cinecittà, e che dovrebbero far fronte all'addio di un concorrente come Manuel Bortuzzo la cui avventura nello show di Canale 5 si concluderà il 24 gennaio.

I nuovi ingressi nella Casa

Un addio già comunicato dall'atleta ai suoi coinquilini e che era stato anticipato anche dal padre, Franco Bortuzzo, in più occasioni, nelle quali ha sottolineato le ragioni di salute che avrebbero spinto Manuel ad abbandonare il gioco, proprio ora che con Lulù Selassié le cose stavano procedendo a gonfie vele. Con l'eliminazione di Valeria Marini e Giacomo Urtis della scorsa settimana e l'uscita di Bortuzzo si è pensato di dover creare nuove dinamiche tra i concorrenti che, ormai, sono assolutamente assuefatti alla vita nella casa. L'unico evento che ha smosso un po' gli equilibri è stata l'entrata di Delia Duran che, infatti, ha messo sottosopra anche le amicizie che sembravano più forti.

Chi sono i possibili nuovi concorrenti

Secondo TvBlog gli ingressi che potrebbero fare capolino dalla prossima settimana sono ben tre. Si tratta di un volto noto ai telespettatori di Mediaset, ovvero quello di Edoardo Donnamaria, la spalla di Barbara Palombelli nel programma quotidiano di Rete 4, Forum, nonché speaker radiofonico di Rtl. Gli altri due aspiranti gieffini, invece, arriverebbero dal mondo della moda e dei social. Il primo, infatti, sarebbe un noto tiktoker e modello, Antonio Medugno, che ha conquistato più di 300mila follower su Instagram ed è tra i volti di TikTok più seguiti in Italia. A seguire, poi, ci sarebbe una conoscenza ben nota ad Alessandro Basciano, si tratterebbe del modello Gianluca Costantino.