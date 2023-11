Al GF prendono in giro Greta dopo l’arrivo di Perla, lei si ribella: “Mostrino a Mirko i miei video” I concorrenti del Grande Fratello prendono in giro Greta Rossetti dopo l’ingresso di Perla Vatiero nella Casa. “Ciao Greta, buonanotte”, salutano in coro rivolti verso la telecamera. E lei si ribella: “Ho fatto video e interviste ma a Mirko Brunetti non li mostrano”.

Dopo l’ingresso di Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello, i concorrenti prendono in giro Greta Rossetti, fidanzata di Mirko Brunetti. Mentre la Casa dei prepara ad andare a letto, pochi stanti prima che la diretta fosse staccata, sono arrivati i saluti alla ex protagonista di Temptation Island, entrata nella Casa di Cinecittà qualche giorno fa per rivolgere un duro attacco ad Angelica Baraldi. “Ciao Greta, buonanotte!”, dicono in coro i gieffini, immaginando che la giovane stessé osservando la diretta sul canale 55 per verificare quanto stesse accadendo tra Mirko e Perla. Divertiti, questi ultimi hanno partecipato ai saluti a Greta, pur senza prendere direttamente in giro la modella.

Greta Rossetti attacca gli autori del GF. “Non mostrano a Mirko i miei video”

Dopo la puntata del GF contraddistinta dall’ingresso di Perla nella Casa, Greta ha attaccato gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini, palesando il suo malcontento via Instagram. “Ho palesato il mio supporto per Mirko, ho fatto interviste, messo il vodeop, ho postato mille storie con cui mostravo il mio conforto, la felicità e il mio essere orgogliosa di lui. Se non lo fanno vedere, non è colpa mia”, ha tuonato l’interessata, “Sono a casa, più che dare questi feedback non posso fare. Continuo a stare nel mio”.

Greta Rossetti ai fan: “Non sto giocando”

Quindi la giovane ha replicato a quanti l’hanno attaccata ritenendo lei stessa stia marciando su questo fortunato – almeno in termini di gradimento da parte del pubblico – triangolo. “Non sto giocando in nessun modo. Quello che dovevo fare, l’ho fatto”, ha aggiunto la giovane, “Volevo far arrivare il mio conforto a Mirko ma se non lo fanno vedere, non è colpa mia. Più di questo non posso fare”. Intanto, nella Casa, Perla e Mirko sembrerebbero stare recuperando il loro rapporto. Nessuno dei due, tuttavia, avrebbe intenzione di sbilanciarsi. Mirko, in particolare, ha ribadito i suoi sentimenti per la compagna, sentimenti che intenderebbe rispettare.