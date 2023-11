Perla Vatiero prima di entrare al GF: “Greta Rossetti? Fossi in lei sarei gelosa, la capisco” Perla Vatiero prima di entrare nella casa del Grande Fratello ha commentato il suo ingresso: “Sono molto emozionata, vorrei ritrovare la serenità con Mirko Brunetti”. Su Greta Rossetti: “Da donna la capisco. Anche io proverei gelosia”.

Perla Vatiero nella puntata del 16 novembre è diventata una nuova concorrente del Grande Fratello. L'ex fidanzata di Mirko Brunetti, dopo aver rimandato il suo ingresso a causa del Covid, è arrivata sulla passerella e prima di entrare nella Casa di Cinecittà ha rivelato le sue prime emozioni. "Mi fa strano il pensiero di entrare, di riaffrontare una convivenza con lui. Spero che non ci distruggeremo, spero che finalmente riusciremo a trovare la serenità". L'ex del concorrente ha poi mostrato vicinanza a Greta Rossetti: "Da donna la capisco".

Le parole di Perla Vatiero prima di entrare in Casa

"Sono molto emozionata. Mi fa strano il pensiero di entrare, di riaffrontare una convivenza con lui. Spero che non ci distruggeremo, spero che finalmente riusciremo a trovare la serenità". Così Perla Vatiero ha commentato il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. La Vatiero, in un confronto con Alfonso Signorini prima di varcare la porta rossa, ha però escluso un ritorno di fiamma con l'ex: "Se ritrovassi il Mirko Brunetti che ho amato, ci tornerei insieme. Ma oggi dico che non è la persona giusta per me, ho visto dei suoi lati caratteriali che non mi piacciono". Mirko Brunetti, ancora inconsapevole dell'ingresso della sua ex nella casa, alla richiesta di un commento di Signorini, ha confessato che Perla Vatiero "farà sempre parte della sua vita". "Un pezzo di me è con lei e viceversa".

Le parole per Greta Rossetti

Prima di varcare la porta rossa, l'ex di Mirko Brunetti ha espresso parole di solidarietà nei confronti dell'attuale fidanzata del concorrente, Greta Rossetti. Ha confessato che qualora dovesse trovarsi nei suoi panni, proverebbe gelosia. Queste le sue parole: "Se entrassi nei suoi panni mi darebbe fastidio, la capisco da donna. Lei non è una mia nemica. Se mi interessa quella persona mi darebbe fastidio e proverei gelosia".