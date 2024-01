Adriano Celentano potrebbe tornare in Rai: “Dialogo in corso” La Rai sta corteggiando Adriano Celentano. Il mese scorso, il Molleggiato aveva annunciato di avere preparato un nuovo programma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

L'Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi hanno rilasciato un'intervista ad Antonella Baccaro per il Corriere della Sera, nel corso della quale hanno confermato il loro interesse nei confronti di Adriano Celentano. Il mese scorso, il Molleggiato aveva annunciato a Domenica In di avere preparato un nuovo programma.

La Rai interessata ad Adriano Celentano

Quando è stato chiesto a Roberto Sergio chi sia il talent che stanno corteggiando, l'Amministratore Delegato Rai non ha avuto dubbi: "Celentano. Il dialogo è in corso per i 70 anni Rai". Dunque, la trattativa sarebbe già avviata. Sergio è tornato a parlare anche dell'addio di Fabio Fazio alla Rai: "Se ci avesse aspettato, lo avremmo confermato, magari rivedendo la parte economica". Ha colto anche l'occasione per confermare che il duello tra Elly Schlein e Giorgia Meloni si terrà su Rai1, nel programma condotto da Bruno Vespa Porta a Porta. E sui format che non hanno funzionato: "Forse serviva solo un po' più di tempo. Anche Ballarò e Cartabianca all'inizio partirono male. Dopodiché lo share non è tutto: bisognerà ridefinire cos'è servizio pubblico. Lo faremo negli Stati generali, aperti alla società civile, in collaborazione con la Vigilanza, subito dopo le europee". Ma torniamo ad Adriano Celentano.

Cosa ha detto Adriano Celentano quando ha annunciato il ritorno in TV

Adriano Celentano, nella puntata di Domenica In trasmessa il 10 dicembre, è intervenuto per inviare un messaggio a Vincenzo Mollica e ha colto l'occasione per annunciare il suo ritorno in TV:

Il programma che ho appena finito di preparare ti piacerà tantissimo. Tutto è pronto ormai, mancano solo pochi giorni. Anche se ancora non è chiaro su quale rete andrà in onda, devo decidere. Se non sarà la Rai, sarà La7. Comunque quello che conta è che le puntate sono davvero forti. Poi anche se nessuno le vede, l'importante è che ci siano. Un giorno la gente le vedrà senza il bisogno di un televisore. Le pensa e appaiono nei vicoli, nelle strade, sui monti, nelle spiagge. Applaudiranno tutti. Ciao Vincenzo.