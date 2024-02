Giancarlo Magalli racconta Sanremo 2024 con la Gialappa’s, l’annuncio del conduttore “in mutande” Il conduttore commenterà il Festival di Sanremo con il duo su RTL 102.5. L’annuncio è arrivato con un video pubblicato sui social dalla Gialappa in cui Magalli scherza e si mostra in mutande. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

La Gialappa's Band riproporrà anche per Sanremo 2024 il suo racconto laterale del Festival. Si intitolerà "Noi dire Sanremo" il programma radiofonico di RTL 102.5 che riproporrà un appuntamento tradizionale, in onda ogni sera a partire da mercoledì 7 febbraio fino alla finale di sabato 10. Marco Santin e Giorgio Gherarducci, commenteranno con la loro tipica ironia le canzoni e i momenti topici dell'evento televisivo dell'anno e alla squadra del programma si aggiunge quest'anno Giancarlo Magalli.

Magalli torna a lavorare con la Gialappa's, Band

Il conduttore, che aveva già preso parte a Gialappa Show nei mesi scorsi, è apparso in un video pubblicato dagli account della Gialappa in cui si mostra, per altro, in mutande, lasciando intendere lo spirito della sua partecipazione. Magalli è tornato in televisione stabilmente solo nei mesi scorsi, tornando a partecipare a I Fatti Vostri dopo il complesso periodo vissuto quando ha avuto dei problemi di salute che è riuscito a superare.

Di recente in un'intervista con Mara Venier, Magalli aveva parlato della sua situazione a livello personale: "Mi ritengo una persona fortunata, ritengo di aver più ricevuto. Ho dato con onestà quello che mi veniva chiesto, cercando di fare sempre bene, non essere al di sotto di quello che i datori di lavoro volessero da me".

Magalli e il ritorno in Rai

"Senti che avresti meritato di più?", gli aveva quindi chiesto Mara Venier. "Non basta il pubblico – risponde Magalli – che per fortuna mi ha sempre gratificato della sua simpatia. Ci sono anche altre persone che devono essere d'accordo. Poi se in Rai decidono che devi fare fino a quello, pazienza, anche se pensi di poter fare di più".

Quindi Magalli aveva parlato proprio della sua assenza forzata dal piccolo schermo: "Dopo un anno e mezzo che non ci sei, se tu lasci un programma tu pensi che ti terranno il posto, mentre mezz'ora dopo che sei andata via qua già c'è un'altra. Anche per me fu la stessa cosa, mi ammalai lasciando delle trasmissioni e non ne ho ritrovata una quando sono guarito". A quel punto Venier gli aveva augurato di tornare con un programma tutto suo e Magalli ha detto: "Lo spero anche io di tornare, ma mi sa che sono il solo a sperarci".