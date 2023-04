Ad Amici Zerbi e Celentano imitano Paola e Chiara, i giudici al prof: “Sei veramente brutto” Ad Amici, nel guanto di sfida tra prof, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno imitato Paola e Chiara sulle note di Furore. Una esibizione che non ha portato alla vittoria la coppia, ma ha fatto sorridere pubblico e giudici.

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del 1 aprile di Amici è il momento del guanto di sfida tra i professori. A lanciarlo Raimondo Todaro e Arisa, che si sono esibiti sulle note di Mambo Italiano. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno accettato la sfida, esibendosi sulle note di Furore di Paola e Chiara, cantando e ballando. A sorprendere tutti però sono stati Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, scatenati con la canzone Crazy in Love di Jay Z e Beyoncè.

Zerbi e Celentano nei panni di Paola e Chiara

Per questo guanto di sfida, Zerbi e Celentano si sono superati: hanno imitato Paola e Chiara con il brano Furore, che le due artiste hanno portato in gara all'ultimo Festival di Sanremo. Si sono cambiati e, con un lungo abito in paillettes, hanno provato a rifare la coreografia delle due artiste, oltre che la canzone. Tanto lo stupore tra il pubblico e i giudici, che si sono divertiti nei commenti. "Sei veramente brutto, tu hai un problema", hanno detto al prof Zerbi. Cristiano Malgioglio ha aggiunto: "Sono talmente disgraziati che li voto". Michele Bravi ha commentato: "Più che una chioccia, mi ha ricordato un pulcino", facendo riferimento al modo in cui Alessandra ha definito Maddalena.

Cristiano Malgioglio e i complimenti a Emanuel Lo

A vincere il guanto di sfida tra i prof sono stati Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. La loro esibizione sulle note di Crazy in Love, imitando Beyoncè e Jay Z, ha rapito il pubblico, i giudici e anche Maria De Filippi, che ha fatto loro i complimenti. Tra tutti i commenti, significativo quello che Cristiano Malgioglio ha rivolto al coreografo per via della sua sensualità. Scherzando, ha detto: "Che occhio che ha avuto Giorgia, ti sposerei anche io". Il coach, nella vita privata, è infatti il compagno della cantante Giorgia.