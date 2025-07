A Temptation Island gli uomini tradiscono più delle donne, la sessuologa spiega perché in realtà non è così

Tempation Island 2025 sembra essere lo specchio dell’imperfezione delle coppie italiane. Su un aspetto, però, il reality di Bisciglia restituirebbe un racconto che non corrisponde al vero: l’infedeltà non appartiene prettamente agli uomini, non c’è Simone Margagliotti che tenga. La sessuologa: “Questa inclinazione non ha genere”.

Che Temptation Island si sia trasformato in unfenomeno di costume lo testimoniano gli ascolti record che sta registrando dalla messa in onda della prima puntata, che risale allo scorso 3 luglio. Lo spaccato di società che il reality condotto da Filippo Bisciglia mette in scena quotidianamente, con le coppie che si mostrano imperfette, fragili e dubbiose, restituisce un racconto crudo e veritiero, che ci spinge a rifletterci in quelle dinamiche e a riconoscerci. Su un aspetto, però, il programma non rispecchierebbe quello che accade in realtà: l'infedeltà non appartiene prettamente agli uomini, non c'è Simone Margagliotti che tenga. A spiegarlo è una sessuologa: "Diversi studi sottolineano ormai che l’inclinazione all’infedeltà non ha genere".

"L'infedeltà non è prettamente maschile", i dati di YouGov

Uno degli aspetti più interessanti del programma, messo in evidenza anche dal Report sull’Infedeltà Decostruita stilato a ottobre 2024 da Ashley Madison, un'app creata appositamente per chi cerca relazioni extraconiugali e non-monogame, riguarda il modo di percepire l’infedeltà come un fenomeno legato prettamente al mondo maschile. In realtà, secondo i dati raccolti da YouGov a maggio 2024, il divario non è così enorme come molti credono: in Italia, infatti, il 26% degli uomini sono stati infedeli mentre le donne seguono di poco con il 19%.

Il parere della sessuologa

Della stessa linea di pensiero anche Marta Giuliani, Psicologa e Sessuologa Clinica che, in relazione a Temptation Island, ha commentato: “Diversi studi sottolineano ormai che l’inclinazione all’infedeltà non ha genere, seppur si registrano delle differenze nelle motivazioni. Se gli uomini, infatti, tendono a ricercare maggiormente un appagamento sessuale per una mancanza di gioco e complicità intima nella coppia, le donne sembrano concentrarsi maggiormente in una ricerca individuale della propria autostima erotica e relazionale che si è persa o affievolita all’interno del rapporto".