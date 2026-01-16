A Masterchef, Cannavacciuolo perde la pazienza con Dounia: “Con questo atteggiamento non vai lontano”

La sesta puntata di MasterChef Italia, andata in onda giovedì 15 gennaio, sarà ricordata non solo per l'eliminazione di due concorrenti, ma soprattutto per lo scontro frontale tra Antonino Cannavacciuolo e Dounia. Il cortocircuito è avvenuto durante la Red Mystery Box dedicata ai sapori agrodolci, una prova che ha messo a nudo le fragilità — e il carattere spigoloso — di diversi aspiranti chef. Dounia, finita tra i peggiori della prova insieme a Irene e Georgina, ha reagito alle critiche dei giudici con un atteggiamento di chiusura e sufficienza che ha fatto immediatamente scattare la reazione del giudice stellato.

Lo scontro e il monito dello Chef

A scatenare l'ira di Cannavacciuolo non è stato tanto l'errore tecnico nel piatto, che consisteva nella cottura sbagliata del maialino, quanto la reazione della concorrente di fronte al tavolo dei giudici. Dounia ha provato a giustificare i propri errori con un tono che è apparso ai tre chef come una mancanza di rispetto verso la Masterclass e la cucina. Visibilmente infastidito, Cannavacciuolo ha interrotto la concorrente alzando i toni: "Dounia, con questo atteggiamento qui dentro non si va lontano", ha sentenziato lo Chef, sottolineando come l'umiltà e la capacità di incassare i giudizi siano requisiti fondamentali per chiunque voglia intraprendere la carriera culinaria.

Secondo il giudice, la ragazza avrebbe mostrato troppa presunzione, un limite che rischia di compromettere il suo intero percorso nel programma. Nonostante il duro richiamo, Dounia è riuscita a salvarsi successivamente al Pressure Test grazie a un gazpacho con alici marinate che ha convinto i giudici, ma il monito di Cannavacciuolo resta un macigno sulla sua permanenza: nella cucina di MasterChef il talento non basta se non è accompagnato dal giusto approccio mentale.