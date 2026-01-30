MasterChef 15, chi è stato eliminato nell’ottava puntata del 29 gennaio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Masterchef Italia 15 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera, venerdì 30 gennaio 2026, è andata in onda l'ottava puntata di MasterChef Italia conclusasi con due eliminazioni. Il cooking show in onda in prima serata su Sky Uno ha visto ieri sera la partecipazione di Iginio e Debora Massari per la prima prova dedicata alla pasticceria. Padre e figlia hanno portato nella MasterClass una "Saint Honorè alla milanese", un noto dolce che gli aspiranti chef hanno dovuto replicare. I giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri hanno poi portato i concorrenti a Cagliari per la prova in esterna: la squadra perdente ha dovuto eseguire la prova del Pressure Test, ecco chi sono gli eliminati dell'ottavo appuntamento.

Chi sono gli eliminati della puntata di MasterChef di venerdì 29 gennaio

La puntata di MasterChef 15 ieri sera si è conclusa con due eliminazioni. La prova di pasticceria con Iginio e Debora Massari ha fatto la prima vittima: Iolanda ha sbagliato la torta che doveva replicare insieme ai suoi colleghi, e davanti alla crema cruda, i due pasticceri non hanno potuto fare altro che eliminarla. La puntata è proseguita con la prova in esterna: Teo e Carlotta, premiati nella prova Mystery Box, sono stati capitani della prova in esterna svolta a Cagliari. Ad avere la peggio è stata la squadra di Teo che ha dovuto sfidarsi, infine, al Pressure Test. Purtroppo Irene non ha retto la pressione della prova con lo chef Cesare Battisti e ha sbagliato il suo piatto. Gli chef hanno dovuto eliminarla.

Cosa è successo durante la puntata: il malore di Carlotta e lo sfogo di Irene

Nel corso della puntata non sono mancati momenti particolari, attimi di tensione tra i concorrenti e sfoghi personali. Sono iniziati con la querelle tra Dounia e Dorella a inizio puntata, e proseguiti con quella tra Carlotta e Dorella durante la prova in esterna. Mentre Carlotta dirigeva la sua squadra a Cagliari, ha avuto un momento di down dettato dall'adrenalina e dalla pressione della prova: si è dovuta allontanare, per questo motivo, dalla cucina, per riprendersi. Anche Irene, a fine puntata, durante il pressure test non ha retto l'emozione. Per "problemi familiari", come da lei chiarito, è scoppiata a piangere. "Ho la testa da un'altra parte", ha dichiarato ai giudici per giustificarsi.