Masterchef Italia 15

Masterchef Italia 15, i due eliminati nella puntata del 15 gennaio: chi ha lasciato la Masterclass

Due concorrenti di MasterChef Italia 2025 sono state eliminate nella puntata di giovedì 15 gennaio, in onda in prima serata su Sky Uno. Ecco cosa è successo nello Skil Test e nella Red Mystery Box.
A cura di Sara Leombruno
Masterchef Italia 15

Ieri sera, giovedì 15 gennaio, è andata in onda la sesta puntata di MasterChef Italia, conclusasi con ben due eliminazioni. Nel corso dell'appuntamento, in onda in prima serata su Sky Uno, lo Chef Ciccio Sultano è stato l'ospite della serata, chiamato a illustare i suoi piatti ai concorrenti. Due concorrenti non sono state all'altezza della Red Mystery Box e dello Skill Test, e sono state eliminate alla fine delle prove.

MasterChef 15: chi è stato eliminato nella puntata del 15 gennaio

La serata del 15 gennaio si è aperta sotto il segno della tensione con una Red Mystery Box dedicata all'agrodolce, una prova complessa che ha visto trionfare Niccolò, capace di conquistare la Golden Pin e una promessa speciale da Chef Cannavacciuolo. Se per il vincitore la serata è stata in discesa, lo stesso non si può dire per Georgina, Irene, Dounia e Teo, finiti dritti al Pressure Test dopo aver deluso i giudici. La sfida incentrata sul pomodoro è stata fatale per Georgina: nonostante avesse guadagnato tempo prezioso nel riconoscimento delle varietà, il suo piatto ha presentato difetti tecnici imperdonabili che le sono valsi l'eliminazione immediata.

Lo Skill Test e la seconda eliminazione

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché la Masterclass ha dovuto affrontare lo Skill Test guidato dallo Chef stellato Ciccio Sultano. L'ospite ragusano ha messo a dura prova la tecnica degli aspiranti chef con il celebre "Timballo del Gattopardo" e preparazioni a base di sgombro. Al termine della prova, è stata Vittoria a dover abbandonare per sempre il grembiule: la sua eccessiva emotività, unita a una realizzazione non all'altezza della complessità richiesta da Sultano, ha spinto i giudici a decretare la sua uscita, lasciando la classe orfana di una delle concorrenti più sensibili di questa edizione.

