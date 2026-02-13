Masterchef 15, chi è stato eliminato nella decima puntata di giovedì 13 febbraio

Nella puntata di giovedì 12 febbraio di Masterchef 15, in onda su Sky Uno, un solo concorrente è stato eliminato. Ecco cosa è successo nel corso del decimo appuntamento del cooking show con gli chef Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli. Attenzione spoiler.

Giovedì 13 febbraio, in prima serata su SkyUno, è andata in onda la decima puntata di Masterchef 15. A dover lasciare la cucina è stato l'aspirante chef Matteo Lee. Ospite della Mystery Box Anna Zhang, ex vincitrice della scorsa edizione, che ha messo alla prova i concorrenti con gli ingredienti che le stanno più a cuore. Per l'invention test si sono messi in gioco anche i giudici, gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, mentre Cadice (Spagna) è stata la destinazione dell'ultimo Skill Test di quest'anno. Ecco tutto quello che è successo durante la puntata, ormai a un passo dalla finale.

Chi è stato eliminato nella puntata del 12 febbraio di Masterchef

Matteo Lee è stato eliminato nella puntata del 12 febbraio di Masterchef 15 perdendo alla sfida finale contro Niccolò. Per lo Skill Test i concorrenti sono andati nel ristorante dello chef spagnolo Angel Leon a Cadice, dove hanno sperimentato il mondo della bioluminscenza marina con nuovi ingredienti di mare, come la pelle di murena. Il concorrente era convinto di aver preparato un buon piatto, ma lo chef e i giudici non ne sono stati pienamente convinti. "Il tuo piatto era un assemblaggio di ingredienti", ha commentato chef Barbieri. Alla fine è stato Matteo Lee, in modo del tutto inaspettato, a doversi togliere per sempre il grembiule di Masterchef.

Cosa è successo durante la puntata: l'ex vincitrice Anna Zhang e lo chef Leon a Cadice

La puntata del 12 febbraio di Masterchef si è aperta con il ritorno di Anna Zhang, vincitrice della scorsa edizione, che ha messo alla prova i concorrenti con una Mystery Box all'insegna degli ingredienti a cui è più legata come il daikon, la colatura di alici e il lemongrass. A vincere la prova è stata Carlotta. Invention test invece a 6 mani, con l'arrivo dei giudici in cucina e un piatto a base di piccione, uova e farina. Miglior piatto quello di Matteo Rinaldi, che ha ottenuto un vantaggio per la prova finale. La destinazione dell‘ultimo Skill Test di questa edizione è stata Cadice, in Spagna, nel ristorante dello chef Angel Leon, 3 stelle Michelin. dove gli aspiranti chef hanno sperimentato con inediti ingredienti marini. Carlotta, Alessandro, Teo, Dounia e Matteo Rinaldi sono stati i migliori.