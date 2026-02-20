La finale di Masterchef 15 non va in onda giovedì prossimo: come cambia la programmazione per Sanremo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Masterchef Italia 15 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Niente finale (per ora). Gli appassionati di Masterchef Italia dovranno tenere a freno l'entusiasmo e riporre i grembiuli per un'altra settimana. Sebbene il calendario naturale del programma prevedesse l'elezione del vincitore per giovedì prossimo, la concomitanza con la settimana più calda della televisione italiana ha rimescolato le carte: la finale della quindicesima edizione non ci sarà giovedì 26 febbraio.

L'annuncio social: "La vostra priorità sarà cantare"

La conferma è arrivata direttamente dai canali social ufficiali del programma con un post che non lascia spazio a dubbi. "Amici di MasterChef, sappiamo che la prossima settimana la vostra priorità sarà cantare!", recita l'annuncio rivolto agli spettatori, con un chiaro riferimento alla settimana del Festival di Sanremo 2026. Una scelta strategica, quella di Sky, ormai consueta per i grandi format della pay-tv: evitare la sfida auditel contro la kermesse sanremese, che da giovedì a sabato monopolizza l'attenzione del Paese. "State tranquilli perché giovedì la finale NON CI SARÀ", continua il post, rassicurando però i sostenitori più fedeli del programma con una sorpresa in arrivo.

Quando andrà in onda la finale

Per scoprire chi tra i quattro aspiranti chef rimasti in gara solleverà il trofeo, bisognerà attendere giovedì 5 marzo. Ma Sky non lascerà il pubblico a bocca asciutta nella serata del 26 febbraio. Al posto dell'ultimo atto, andrà in onda una puntata speciale dedicata interamente ai quattro finalisti: un viaggio nel loro percorso, tra cadute e successi, per scaldare i motori in vista del traguardo finale. L'appuntamento con lo speciale è fissato per le 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Una piccola "dieta" forzata a base di note e canzoni, prima di tornare a gustare il menù della finale che decreterà il nuovo Masterchef italiano.