Masterchef 15, chi sono i finalisti e chi è stato eliminato: cosa è successo nella puntata del 19 febbraio

Nella semifinale di Masterchef 15, in onda il 19 febbraio, sono stati decretati i quattro finalisti di questa edizione: Carlotta, Dounia, Matteo C. e Matteo R. Eliminati Alessandro e Niccolò.
A cura di Elisabetta Murina
Giovedì 19 febbraio, in prima serata su SkyUno, è andata in onda la semifinale di Masterchef 15. Niccolò e Alessandro sono stati eliminati e hanno dovuto togliersi il grembiule a un passo dalla finale. I finalisti ufficiali, che si contenderanno la vittoria, sono: Carlotta, Dounia, Matteo C. e Matteo R. Ospiti della puntata la chef Chiara Pavan con la sua Green Mystery Box e lo chef Perbellini, che ha aperto le porte del suo ristorante per l'ultima prova in esterna.

Chi è stato eliminato e chi va in finale

Il primo eliminato della semifinale di Masterchef 15 è stato Alessandro. Il concorrente si è tolto il grembiule e il suo piatto è risultato il peggiore della Green Mystery Box pensata dalla chef Pavan, con un focus sullo spreco energetico. Il secondo eliminato è stato Niccolò che dopo aver sfidato Matteo Rinaldi nel Pressure Test, ha dovuto lasciare definitivamente la masterclass a un soffio dalla finale che avrebbe decretato il nuovo Masterchef Italiano. I quattro finalisti di questa edizione sono quindi: Carlotta, Dounia, Matteo C. e Matteo R.

Cosa è successo nella puntata di giovedì 19 febbraio

La semifinale di Masterchef 15 si è aperta con una Green Mystery Box firmata Chiara Pavan, che ha voluto mettere alla prova i concorrenti sullo spreco energetico: ognuno di loro aveva alla propria postazione un timer per controllare il tempo di utilizzo degli elettrodomestici e cercare di ridurlo al minimo. La prova si è conclusa con l'eliminazione di Alessandro. Nell'Invention Test i 5 aspiranti chef hanno cucinato con 6 tra gli ingredienti più estremi nel mondo, che Dounia ha potuto assegnare agli avversari grazie al vantaggio conquistato. Per l'ultima prova in esterna, invece, lo chef Perbellini, 3 stelle Michelin, ha aperto le porte del suo ristorante a Verona.

