MasterChef 15, chi è stato eliminato nella nona puntata del 5 febbraio

Due concorrenti sono stati eliminati nella puntata di Masterchef 15 di giovedì 5 febbraio 2026. Ecco cosa è successo nel nono appuntamento dello show con i giudici chef Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri.

Ieri sera, giovedì 5 febbraio 2026, è andata in onda la nona puntata di MasterChef Italia conclusasi con due eliminazioni. Il cooking show in onda in prima serata su Sky Uno ha visto ieri sera la partecipazione di chef Jeremy Chan per un complesso Invention Test che ha messo in difficoltà quasi tutti gli aspiranti chef. I giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri hanno poi portato i concorrenti in Norvegia, a Bergen, per la prova in esterna davanti a sei critici ed esperti internazionali. La squadra perdente ha dovuto eseguire la prova del Pressure Test dedicata al gelato: ecco chi sono gli eliminati del nono appuntamento.

Chi sono gli eliminati della puntata di MasterChef di giovedì 5 febbraio

La puntata di MasterChef 15 ieri sera si è conclusa con due eliminazioni. L'Invention Test con chef Jeremy Chan, stella Michelin londinese del ristorante Ikoyi, ha fatto la prima vittima: Jonny ha sbagliato completamente il piatto che doveva replicare, deludendo sia l'ospite che i giudici. Davanti a un risultato così negativo, gli chef non hanno potuto fare altro che eliminarlo. La puntata è proseguita con la prova in esterna in Norvegia: Matteo L. e Dounia, premiati nelle prove precedenti, sono stati capitani della prova svolta a Bergen nel ristorante Lysverket. Ad avere la peggio è stata la squadra rossa di Matteo L. che ha dovuto sfidarsi, infine, al Pressure Test dedicato al gelato con il maestro gelatiere Carlo Guerriero. Purtroppo Dorella non ha convinto i giudici con il suo abbinamento e ha dovuto lasciare la cucina.

Cosa è successo durante la puntata: la magia di Bergen

Nella nona puntata giudici e gli aspiranti chef sono volati in Norvegia per scoprire la cucina nordica, che negli ultimi anni ha conquistato un posto di assoluto rilievo nel panorama mondiale. A Bergen, città più piovosa d'Europa, gli aspiranti chef hanno dovuto cucinare per sei critici ed esperti: tre italiani e tre norvegesi. Gli chef, divisi in due brigate, dovevano entrambe cucinare un primo piatto creativo di pasta con granchio e frutti di mare artici. Di secondo, dovevano preparare un piatto con la trota norvegese di fiordo.

In questa sfida si è cucinato a staffetta. Il capitano rimaneva sempre in cucina mentre gli altri tre membri della brigata si alternavano ogni 20 minuti. La brigata rossa di Matteo L. comprendeva anche Carlotta, Matteo R e Dorella. La brigata blu era capitanata da Dounia e ospitava Alessandro, Niccolò e Teo. I due capitani hanno selezionato le persone che sarebbero andate con chef Locatelli a fare la spesa, che sarebbero state anche le prime della staffetta: Alessandro e Matteo R. A vincere è stata la brigata blu di Dounia.

Il pressure test dedicato al gelato

La brigata rossa, composta da Matteo L., Carlotta, Matteo R. e Dorella, è andata al Pressure Test. In questa puntata la sfida finale aveva come protagonista il gelato, con l'arrivo del maestro gelatiere Carlo Guerriero. Quattro cloche presentavano abbinamenti in ordine di difficoltà. Si partiva con gelato alla mortadella e calamaro. Poi crema gelato al formaggio di capra e uova. Si continuava con l'abbinamento gelato basilico e limone e ricciola. Infine, gelato alla carota, arancia e maracuja con petto d'anatra.

Dounia ha deciso gli abbinamenti, affidando quello più semplice a Matteo R. e il più complesso a Matteo L. A Carlotta è spettato l'abbinamento crema gelato al formaggio di capra e uova, mentre a Dorella l'abbinamento gelato basilico e limone e ricciola. È lei l'aspirante chef che Dounia ha ammesso di voler svantaggiare. E infatti è lei che è risultata come piatto peggiore.