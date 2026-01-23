MasterChef 15, chi è stato eliminato nella settima puntata del 22 gennaio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Masterchef Italia 15 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera, giovedì 22 gennaio 2026, è andata in onda su Sky Uno una nuova puntata del cooking show di successo, MasterChef Italia 15. Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri hanno riaperto le porte della MasterClass per nuove prove con gli aspiranti chef. Dalla mistery green box con Chiara Pavan alla prova in esterna allo Juventus Stadium: la serata ha messo a dura prova i concorrenti, e uno tra loro non è riuscito a mantenere al collo il grembiule dello show e rientrare nella Top 10. Ecco chi è stato eliminato.

Chi è l'eliminato della puntata di MasterChef 15 di giovedì 22 gennaio

Un solo eliminato nella puntata del 22 gennaio, anziché due. L'appuntamento con MasterChef Italia 15 ieri sera è iniziato con la prova green mistery box, con Chiara Pavan, che ha visto esultare Dounia, che ha ottenuto due pin sul grembiule. Il successivo Invention Test ha visto crollare inaspettatamente Teo, uno dei migliori della prova precedente. Per lui è arrivato però il grembiule nero: ha dovuto giocare la sua permanenza nel cooking show al Pressure test finale. Dopo la prova in esterna, i concorrenti sconfitti e Franco, rimasto "in panchina" per volere dei suoi colleghi, si sono sfidati al Pressure Test. I peggiori sono stati Franco e Dorella: davanti ai giudici hanno scoperto il loro destino. Gli chef hanno deciso di eliminare Franco. Salvo, invece, Teo.

La prova in esterna allo Juventus Stadium

La prova in esterna della puntata si è svolta all'interno dello stadio della Juventus, a Torino. Gli aspiranti chef, divisi in due squadre capitanate da Matteo R. e Irene, hanno cucinato per personaggi noti ed ex campioni della società nerazzurra. Tra loro, Giorgio Chiellini, Gianluca Pessotto, Sara Gama, e anche una tifosa storica, Cristina Chiabotto. I concorrenti hanno cucinato piatti a tema con due colori protagonisti: il bianco e il nero. A convincere gli ospiti sono stati i componenti della brigata blu.