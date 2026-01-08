I giudici di MasterChef tolgono la cucina a Iolanda e Alessandro: la prova finisce malissimo per un concorrente

Nella puntata di MasterChef di giovedì 8 gennaio 2026 Matteo C., che ha vinto la prima prova, ha dato uno svantaggio a Iolanda e Alessandro: agli aspiranti chef è stata tolta la cucina. Hanno dovuto vagare tra i concorrenti per preparare il loro piatto. Chi è stato eliminato.

Nella puntata di MasterChef Italia dell'8 gennaio 2026, Matteo C. detto Teo ha vinto la prima prova: in quella successiva, l'"invention test", ha deciso di dare uno svantaggio ad Alessandro e Iolanda. Non immaginava, però, che l'ostacolo per i suoi colleghi fosse così cattivo, ma soprattutto mai visto prima d'ora, nella storia del cooking show di Sky Uno. I giudici, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, hanno annunciato ai due aspiranti chef che avrebbero dovuto svolgere la prova senza cucina.

Iniziato il countdown per la preparazione dei piatti, gli svantaggiati hanno dovuto chiedere spazio agli altri concorrenti sui loro piani cottura, ruotando ogni 10 minuti. "Teo ha il dente avvelenato, ma con me, con i denti si finisce anche senza" ha commentato Alessandro, che nella vita è un dentista, prima di trovare subito spazio sulla cucina di Dunia. Iolanda, però, non ha trovato l'accoglienza di Georgina. "Ho troppe cose da fare, no", ha dichiarato la giovane che si è subito rifiutata di aiutarla. I due "svantaggiati" hanno vagato tra le varie cucine, condividendole per 10 minuti con gli altri aspiranti chef. Terminato il countdown, è arrivato il momento dell'assaggio.

Gaetano: "Iolanda mi ha spento il fuoco", e viene eliminato

Gaetano è stato penalizzato dalla ‘convivenza' in cucina con Iolanda: "Mi ha spento il fuoco sotto la salsa", ha dichiarato davanti ai giudici che gli hanno bocciato il piatto. Iolanda e Alessandro, gli svantaggiati, hanno presentato piatti promossi, soprattutto quello del dentista commentato da Barbieri come "uno dei piatti più belli in 15 anni di MasterChef". Lui, infatti, ha vinto la prova. Ad avere la peggio è stato proprio Gaetano, che è stato costretto a togliere il grembiule e lasciare la cucina del cooking show. "Domani mi iscriverò a una scuola di cucina per colmare le lacune che ho", ha dichiarato prima di salutare lo studio.