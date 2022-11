A che ora inizia la semifinale di Ballando con le Stelle: cambio di programmazione stasera su Rai1 L’ottava puntata dello show ballerino di Milly Carlucci andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 22:05 e si svolgerà eccezionalmente in una versione stringata per poter garantire il consueto collegamento con il Tg1 delle 23.55 e la chiusura poco dopo l’01 di notte.

A cura di Giulia Turco

Cambio di programmazione per Ballando con le stelle che, come annunciato, subirà uno slittamento della messa in onda dovuto ai Mondiali di Calcio Qatar 2022. Su Rai 1 infatti la prima serata sarà parzialmente dedicata alla sfida Argentina Messico, live a partire dalle ore 20.

L’ottava puntata dello show ballerino di Milly Carlucci dunque andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 22:05 e si svolgerà eccezionalmente in una versione stringata per poter garantire comunque il consueto collegamento con il Tg1 delle 23.55 e la chiusura poco dopo l’01 di notte.

Ancora tante le coppie in gara che scenderanno in pista per portare in scena le coreografie preparate in settimana. Assente, com’è noto, Enrico Montesano in seguito alla squalifica. Ballerini per una notte saranno il campione Marcell Jacobs insieme alla moglie Nicole Daza e Bruno Vespa, che coglierà l’occasione per presentare il suo ultimo libro.

Un ulteriore cambio di palinsesto per la serata di sabato 26 novembre riguarda la messa in onda di Bobo Tv, lo spazio di Bobo Vieri, Nicola Ventola, Lele Adani e Antonio Cassano dedicato ai Mondiali di Calcio. Per questa sera sarà sospeso, in segno di rispetto per la tragedia di Ischia delle ultime ore, quando la frana che si è abbattuta sull’Isola ha causato finora una vittima, alcuni dispersi nonché ingenti danni al territorio.

Per quanto riguarda invece la programmazione delle prossime settimane di Ballando con le stelle, oltre a quella di stasera mancano ancora tre appuntamenti al termine. Sempre per via dei Mondiali la nona puntata andrà in onda la prossima settimana eccezionalmente venerdì 2 dicembre, alle 22:05 circa. Seguiranno il decimo appuntamento di sabato 17 dicembre e la finalissima che decreterà il vincitore di questa edizione, venerdì 23 dicembre, in diretta dal Foro Italico.