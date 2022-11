La Rai cancella la Bobo Tv “in segno di rispetto delle vittime della tragedia di Ischia” Dopo la frana che ha provocato una vittima e diversi dispersi a Ischia, la Rai decide di annullare la puntata del 26 novembre della Bobo Tv. Dopo la partita Argentina-Messico andrà in onda direttamente Ballando con le Stelle.

A cura di Andrea Parrella

Cambio di programma per Rai1, a seguito dei terribili fatti che hanno interessato l'isola di Ischia nelle scorse ore. La prima rete del servizio pubblico, in segno di rispetto per le vittime della frana che ha causa una vittima e dei dispersi, nonché ingenti danni all'isola, ha deciso di cancellare l'appuntamento con la Bobo Tv che era previsto alla fine della partita dei mondiali Argentina-Messico.

Perché la Bobo Tv non va in onda il 26 novembre

Uno spazio, quello di Bobo Vieri, Nicola Ventola, Lele Adani e Antonio Cassano, previsto alle ore 22, della durata di 5 minuti, che avrebbe dovuto fare da cuscinetto tra la fine del match di Qatar 2022 e l'inizio della puntata di Ballando con le Stelle, eccezionalmente al via in ritardo proprio per lasciare spazio alla competizione calcistica trasmessa dalle reti Rai in queste settimane. Rai ha annunciato la scelta di cancellare la messa in onda della puntata serale della Bobo Tv attraverso un comunicato apparso sui social dell'azienda.

Una decisione che è evidentemente legata al clima goliardico che caratterizza il contenitore dei quattro ex calciatori, incamerato da Rai Sport proprio in occasione di questi mondiali, divenuto celebre per essere il più delle volte sopra le righe. Nessuna variazione, invece, per la regolare programmazione serale della prima rete, dalle 22.10 circa Ballando con le Stelle partirà regolarmente con Milly Carlucci alla conduzione. Prima, però, un'edizione speciale del Tg1 per aggiornamenti sui fatti di Ischia:

Frana a Ischia, tutti gli aggiornamenti

La situazione a Ischia, intanto, è in continuo aggiornamento. Non si arresta l'ondata di maltempo e fino a questo momento si registra un bilancio tragico. L'ultimo bollettino del ministero dell'Interno conferma la morte di una donna, 12 dispersi, 200 evacuati. Il ministro Matteo Piantedosi, nel descrivere la situazione attuale, ha detto: "Difficile fare arrivare i mezzi di soccorso per le condizioni meteo avverse sia via mare che via aerea, ora è importante non congestionare".