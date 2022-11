Maltempo Ischia, fango travolge case e auto. Disperse 13 persone. Ci sono famiglie e neonati

Maltempo Casamicciola, l’uomo salvato dai pompieri

Il maltempo sta facendo danni in tutta la Campania; come preconizzato dall'allerta arancione della Protezione Civile, alto rischio di colate rapide di fango dai costoni a forte rischio idrogeologico. E stamattina intorno alle 5 si è originata una frana a Ischia, comune di Casamicciola Terme, dalla parte alta di via Celario che ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. Ci sono persone, al momento sono tredici, che non risultano al loro domicilio quindi sono al momento classificate come disperse.

Dispersi e salvati a Ischia: situazione aggiornata

Risultano disperse numerose persone, almeno 13 per ora. Fra loro molte famiglie, anche un neonato. Una persona è stata salvata dall'intervento dei Vigili del fuoco, ci sono decine di auto distrutte dal fango e decine di allagamenti segnalati: case, alberghi, uffici, negozi.

La frana avvenuta nella notte, prima dell'alba, ha completamente invaso la parte alta di Casamicciola Terme e ha origine in località Pulletriello, alle pendici del monte Epomeo. Il fango e i detriti hanno reso impraticabile il cosiddetto "parcheggio del Gradone". L'isola verde è praticamente divisa in due; la pioggia e il vento forte sferzano in questo momento il Golfo di Napoli e lo faranno per tutta la mattinata.

Carabinieri di Ischia e Protezione civile sono sul posto; i Vigili del fuoco presenti nelle operazioni hanno hanno inviato rinforzi da Napoli e automezzi per il movimento terra (servono a rimuovere il fango e accatastarlo per cercare eventuali dispersi e liberare le strade); un elicottero sorvola l'area.

Sono state effettuate ricognizioni intorno alle numerose auto che risultavano parcheggiate lungo le strade invase dei detriti ma senza trovare vittime. Il comandante dei carabinieri dell'isola, Tiziano Laganà, ha spiegato che la situazione è complessa.

Al momento i trasporti civili via mare sono bloccati causa avverse condizioni meteomarine.

Il sindaco di Ischia, il comune più grande, Enzo Ferrandino, ha invitato tutti i residenti a «restare in casa e non spostarsi» almeno fino a quando non saranno cessate le condizioni di emergenza.

(articolo in aggiornamento)