Frana a Casamicciola: in ospedale padre, madre e neonato dati per dispersi La famiglia è salva ed è stata portata in ospedale. A confermarlo, il prefetto Claudio Palomba, che ha smentito la notizia del ritrovamento di alcuni cadaveri.

A cura di Natascia Grbic

Sono stati trovati padre, madre e neonato che questa mattina erano stati dati per dispersi a Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia. La famiglia, che vive proprio dove si è abbattuta la frana, è stata tratta in salvo e portata all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. A renderlo noto, il prefetto di Napoli Claudio Palomba, che ha smentito le voci sul rinvenimento di corpi senza vita.

"Ci tengo a precisare che non ci sono morti accertati, perché sento e vedo notizie… tanto è vero che il nucleo familiare con il neonato che era dato per deceduto, che era proprio nella zona delle frane, al momento si sta recando in ospedale", le parole del prefetto. Sono impegnate centinaia e centinaia di uomini. Sono impegnati tutti, oltre ai rinforzi ci sono le forze dell'ordine. Il Ccs è attivo con tutta la componente della Protezione civile regionale, la Capitaneria di porto, i Vigili del fuoco, che stanno operando costantemente da stamattina".

Anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato che non ci sono morti accertati. "C'è qualche difficoltà nelle operazioni di soccorso, le condizioni climatiche sono ancora molto impegnative, ma stiamo mandando mezzi sia via mare che con il sorvolo aereo. È una situazione in evoluzione molto grave da seguire".

Sono almeno trenta le famiglie che sono intrappolate al momento nelle loro case e che devono essere ancora raggiunte dai soccorritori. Si tratta di circa cento persone senza luce né acqua, difficili da raggiungere: le strade sono impraticabili per i fango, massi e detriti ostruiscono il passaggio. I macchinari sono al lavoro per liberare la strada il più velocemente possibile.

Il ministro della difesa Guido Crosetto ha disposto l'immediato intervento di velivoli e personale delle Forze Armate come supporto ai soccorsi. Nel caso si renda necessario, saranno mossi anche assetti terrestri e navali per aiutare le località colpite dalla frana.