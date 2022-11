Caos di governo sui morti di Ischia a soccorsi in corso. Salvini dice 8, smentito da Piantedosi Il ministro delle Infrastrutture da Milano fornisce la notizia dei morti di Ischia. Ma dopo alcune ore sono il prefetto di Napoli e il ministro dell’Interno a smentire i numeri.

Non si trattasse di un dramma con dispersi, forse morti, feriti gravi, case sdradicate e territori devastati da fango e pioggia potremmo definirlo un «pasticciaccio brutto». Fatto sta che al banco di prova della prima, drammatica emergenza idrogeologica al Sud Italia, a Napoli, Isola di Ischia, comune di Casamicciola, il governo guidato da Giorgia Meloni è contraddittorio, con fughe in avanti sul più delicato dei dati: i morti accertati.

A Ischia, subito dopo la frana che ha devastato l'area di Casamicciola, era chiaro a tutti fin da stamane che vi potessero essere morti. In mattinata, poco dopo mezzogiorno, mentre le squadre di soccorso di movimento terreno arrivavano a Ischia, da Milano, dove era all'inaugurazione della nuova metropolitana M4, Matteo Salvini, neo ministro delle Infrastrutture e Trasporti fa sobbalzare giornalisti di tutt'Italia fornendo dalla Lombardia una notizia che i giornalisti sul posto, a Ischia non avevano: «Sono otto i morti accertati per la frana a Ischia».

Si rincorrono telefonate, i giornalisti italiani e quelli stranieri battono furiosi sulle tastiere dei computer e sugli smartphone, le agenzie di stampa lanciano pezzi flash. Chi è a Napoli cerca riferimenti locali: prefettura, carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile sono le donne e gli uomini sul posto, impegnati nei soccorsi.

Che si temano morti è quasi certo, purtroppo. Ma la cifra da dove è uscita?

Il comando provinciale dei carabinieri di Napoli dice che a loro non risultano cadaveri ritrovati e che le ricerche di dispersi sono furiosamente in corso.

Poi arriva il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, parlando alla stampa per fare il punto sulla situazione in corso: «No, ma non ci sono morti accertati». Nemmeno il capo del governo Meloni fa riferimento alle vittime, non ha parlato ancora nemmeno il capo della Protezione civile nazionale, non una parola dalle istituzioni locali: né Vincenzo De Luca, presidente della Regione né Gaetano Manfredi sindaco della città metropolitana dicono niente. Nessun sindaco o commissario prefettizio dei 6 Comuni di cui è composta l'isola di Ischia ha parlato. Solo Matteo Salvini: «Otto morti».

Arriva il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che si trova nella sala operativa dei vigili del fuoco a Roma. Per lui si accendono le telecamere dei media, è lui quello titolato a parlare su questioni simili:

Al momento non ci sono morti accertati ma c'è qualche difficoltà nelle operazioni di soccorso perché le condizioni climatiche sono ancora molto impegnative. Stiamo mandando mezzi sia via mare, sia per il sorvolo aereo. Sono in stretto contatto con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sia con i miei colleghi ministri. È una situazione in evoluzione molto grave e da seguire.

Dunque il risultato è che il Viminale avoca a sé le informazioni sulla vicenda di Casamicciola. Fuori carabinieri, vigili del fuoco e pure gli altri ministeri. Sarà Piantedosi a fornire il primo bollettino.

Poco dopo le 15, arriva la nuova sciabolata contro Salvini, stavolta da Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania:

È auspicabile a tal proposito che non si assista allo sventagliamento di dichiarazioni, del tutto propagandistiche, e non verificate, a cui abbiamo assistito in queste ore, anche da parte di chi non ha nessun ruolo o competenza in materia, o addirittura da parte di chi storicamente ha difeso ogni forma di abusivismo. Almeno di fronte a questi eventi, la sobrietà sarebbe necessaria.

Infine, a chiuderla (per ora), Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile nazionale che dice: «Non ci sono i nostri numeri o numeri di altri, ci sono i numeri della Prefettura proprio per evitare confusione».