A che ora inizia e finisce Il Collegio 7: dove vedere le puntate in replica e in streaming Il Collegio 7 partirà il 18 ottobre su Rai2. Ogni puntata andrà in onda di martedì in prima serata, alle 21.25, disponibile contemporaneamente su RaiPlay.

A cura di Andrea Parrella

Il 18 ottobre prenderà il via la nuova edizione de Il Collegio. Si tratta della settima, cosa che certifica il docureality come un titolo ormai storico Rai. Il Collegio 7, girato presso il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, va in onda come sempre su Rai2, ogni martedì in prima serata, con l'eccezione di mercoledì 19 ottobre, quando andrà in onda eccezionalmente la seconda puntata di questa edizione. In contemporanea alla messa in onda sulla seconda rete del servizio pubblico, verrà proposto in simulcast sulla piattaforma RaiPlay, dove le puntate resteranno disponibili nelle settimane successive.

A che ora inizia e a che ora finisce: gli orari della prima puntata

La prima puntata del Collegio è prevista per martedì 18 settembre, alle 21.25 su Rai2. Il programma si chiude alle 23.50, lasciando spazio all'ormai consueto appuntamento di Rai2 con Stasera c'è Cattelan. La partenza del Collegio 7 è stata rinviata di alcune settimane rispetto al previsto, dato che inizialmente la Rai aveva immaginato tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre la finestra utile per il lancio del programma. Un programma che è stato rivoluzionato nelle parti sostanziali e che si presenterà in una nuova veste al pubblico di Rai2. Ambientato nel 1958, Il Collegio 7 vedrà il gruppo di 20 alunni dividersi in due classi differenti e un corpo docenti quasi del tutto rinnovato, con l'uscita di personaggi molto amati come Petolicchio, Raina e Carnevale e l'ingresso dei nuovi docenti.

Dove vedere le puntate in replica e in streaming de Il Collegio

Oltre alla messa in onda in diretta, sarà possibile rivedere tutte le puntata del Collegio 7 sulla piattaforma streaming RaiPlay, dove sono già disponibili contenuti di presentazione dei 20 alunni che prenderanno parte alla settima edizione del programma, con clip speciali di lancio. Tutte le puntate di questa edizione resteranno disponibili sulla piattaforma anche dopo la messa in onda.