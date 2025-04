Zoe Cristofoli dopo il parto: “Sto perdendo i capelli. Ci rimango male quando mi dicono che ho 3 peli in testa”

video suggerito

Zoe Cristofoli ha affidato ai social uno sfogo legato alle conseguenze della sua gravidanza. "Dopo il parto ho iniziato a perdere ciocche di capelli" ha rivelato l'influencer, madre di due bambini nati dalla relazione con il calciatore Theo Hernandez.

Zoe Cristofoli è diventata mamma per la seconda volta all'inizio di aprile 2025. L'annuncio dell'arrivo della figlia è arrivato tramite i social, ed è proprio lì che l'influencer si è lasciata andare ad un piccolo sfogo sulle conseguenze della gravidanza. "La cosa che mi sta sinceramente stressando più dei bambini sono i miei capelli" rivela tramite le sue storie Instagram, parlando del disagio legato alla perdita di diverse ciocche. In più, si lamenta dei commenti ricevuti a riguardo.

Zoe Cristofoli: "Dopo il parto ho iniziato a perdere diverse ciocche di capelli"

Zoe Cristofoli racconta che dopo il parto ha iniziato a perdere i capelli in maniera del tutto inaspettata: "Tutta una cosa ormonale, ma davvero quando ricevo messaggi che dicono che ho tre peli in testa ci rimango male". L'influencer prosegue che non soffre solo per gli insulti che riceve personalmente, facendone una questione più ampia: "Ca**o state sempre a giudicare invece di mettervi nei panni delle persone. I capelli sono una cosa importante per noi donne per sentirci sicure". Rivolge poi un pensiero a chi si trova in una situazione similia alla sua: "Penso solo a quelle persone che perdono i capelli per motivi molto seri o patologie, invece qua c'è sempre cattiveria". Anche nel corso della gravidanza aveva affidato al suo profilo il racconto di alcuni aspetti difficili di quando era in attesa: "Capelli crespi, vuoti, che si spezzano. Pulizia del viso quasi tutti i mesi, perché se no la mia pelle è proprio uno schifo".

La storia d'amore Theo Hernandez e Zoe Cristofoli

Zoe Cristofoli e il calciatore del Milan Theo Hernandez sono una coppia dal 2020. Il loro amore ha affrontato alti e bassi, superando una crisi e facendo sì che diventassero una famiglia. Nel 2022 hanno accolto il primo figlio, Theo Junior, nato il 7 aprile e nella stessa data di tre anni dopo hanno dato il benvenuto alla secondogenita Cloe Marie.