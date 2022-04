Vittorio Cecchi Gori: “Avrei sposato Ornella Muti, a 80 anni sono solo e ho qualche amica” Il produttore ha rilasciato una lunga intervista in cui ha raccontato il suo passato professionale e sentimentale.

A cura di Andrea Parrella

Vittorio Cecchi Gori si racconta in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui ripercorre a sua carriera da produttore, così come le difficoltà che lo hanno travolto per via giudiziaria, gli amori e i problemi di salute. Oggi, a 80 anni, il produttore cinematografico vive i postumi di problemi di salute che lo hanno attanagliato negli anni scorsi, ma non dimentica i fasti del tempo in cui è stato uno dei personaggi più influenti del cinema italiano e internazionale, grazie ai successi che lo hanno portato a vincere tre Oscar.

La storia con Ornella Muti

Parlando della sua vita sentimentale, Cecchi Gori non ha negato la passiona provata in tempi non sospetti per Ornella Muti, attrice con la quale ha avuto una relazione che non si coronò in modo definitivo: "Mi piaceva tanto. Mamma disse: ho capito che vuoi sposare un’attrice, sposa lei, è simpatica, è bellina. Ma ci lasciammo, fu una delusione: avrei voluto che finisse in un’altra maniera".

Le nozze con Rita Rusic

Ci fu una relazione, così come un matrimonio e due figli, con Rita Rusic, prima attrice con piccole parti nei suoi film, poi produttrice: "Ero figlio unico, avevo 40 anni, consideri la frase in quel contesto. Io volevo sposarmi, mica potevo seguitare a far che? Ho messo su famiglia, abbiamo due figli straordinari, Mario si è laureato in Economia in America, Vittoria ha negozi a Miami. Il matrimonio è durato 20 anni". Rapporto che si è chiuso in maniera burrascosa, pur lasciando oggi un affetto profondo: "Quando le persone sono note il gossip è inevitabile e mi dispiace. Io non porto rancore a nessuno, io e Rita abbiamo un buon rapporto".

Tra i suoi amori anche quello con Valeria Marini: "Fu una bella storia, un po’ faticosa. Veniva a dormire alle sei del mattino perché aveva fatto una serata dall’altra parte dell’emisfero". La vita sentimentale, tuttavia, non rientra più nelle sue priorità oggi, tanto che Cecchi Gori confessa di non avere una compagna ed essere solo: "Sono solo, ormai. Ho qualche amica. A 80 anni, ho più bisogno di amicizia: non è che mi metto a fare l’imitazione di me stesso".