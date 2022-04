È morto Jacques Perrin, l’attore di Nuovo Cinema Paradiso aveva 80 anni È morto Jacques Perrin. L’attore e regista francese aveva 80 anni. Tra i ruoli interpretati quello di Salvatore nel film Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore.

A cura di Daniela Seclì

È morto Jacques Perrin. L'attore e regista francese si è spento giovedì 21 aprile a Parigi. Aveva 80 anni. Ad annunciare il decesso è stato il figlio Mathieu Simonet. Nel breve comunicato diramato dall'agenzia France Presse si legge: "La famiglia ha l'immensa tristezza di informarvi della scomparsa del cineasta Jacques Perrin, oggi 21 aprile a Parigi. Si è spento nella pace all'età di 80 anni". Tra i ruoli interpretati quello di Salvatore nel film Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Ha preso parte anche al film La Ragazza con la Valigia e Cronaca Familiare. Nel film Il deserto dei Tartari era il Sottotenente Giovanni Drogo.

La carriera di Jacques Perrin: attore, regista e produttore

Oltre ai film già citati, occorre ricordare che nel corso della sua brillante carriera Jacques Perrin vinse il premio come miglior attore al Festival di Venezia sia per il film Un uomo a metà che per la pellicola spagnola La busca. Negli anni '90, interpretò il frate Ugo Bassi nel film In nome del popolo sovrano di Luigi Magni. Nel 2004 era Pierre Morhange nel film I ragazzi del coro. Tra i progetti di cui si è occupato nelle vesti di produttore anche: Z – L'orgia del potere di Costa – Gavras; il già citato Il deserto dei Tartari di Valerio Zurlini, ma anche Microcosmos – Il popolo dell'erba di Claude Nuridsany e Marie Pérennou e Il popolo migratore. Più di recente, nel 2018, ha prodotto Il mistero di Donald C.

Jacques Perrin lascia due figli: Mathieu e Maxence

Ad annunciare la morte di Jacques Perrin è stato il figlio primogenito Mathieu Simonet, nato nel 1975. L'attore e produttore ha un altro figlio, Maxence Perrin, che oggi ha 27 anni e che ha avuto modo di recitare insieme a suo padre nel film I ragazzi del coro. Entrambi i figli di Perrin hanno seguito le sue orme, costruendo una carriera nel cinema.