“Trovato il nuovo James Bond: sarà l’attore inglese Aaron Taylor Johnson” Secondo il Daily Mail la famiglia Broccoli, produttrice della saga di James Bond, avrebbe trovato il nuovo attore che dovrà ricoprire il ruolo della famigerata spia. Potrebbe essere l’attore 32enne inglese Aaron Taylor Johnson.

A cura di Ilaria Costabile

La ricerca per trovare il nuovo volto di James Bond sembra stia giungendo alle sue fasi finali, almeno secondo quanto riporta il Daily Mail. La testata inglese, infatti, ha dichiarato che la famiglia Broccoli, produttrice della saga, avrebbe individuato nel 32enne Aaron Taylor Johnson il suo favorito per interpretare il noto agente segreto.

Il volto del prossimo James Bond

Una fonte ha rivelato al Daily Mail che durante i provini, gli storici produttori sarebbero rimasti colpiti dal giovane e aitante protagonista di Kick Ass, che quindi prenderebbe l'eredità lasciata da Daniel Craig, che è stato il volto della spia più famosa del mondo per ben quindici anni. Si tratta, al momento, di indiscrezioni che dovranno essere confermate in vista del prossimo settembre, quando dovrà essere annunciato il nuovo James Bond. Molti gli attori che rientravano nei pronostici di questi mesi, i cui si è passati da Idris Elba a Tom Hardy, da Hery Cavill a Regé Jean-Page, soprattutto perché i Broccoli avevano avanzato alcune richieste per il nuovo volto della saga, chiedendo che fosse piuttosto giovane, con l'intento di renderlo protagonista di più film, come è accaduto proprio per Craig che, quando ha vestito i panni della spia inglese, aveva 40 anni.

Chi è Aaron Taylor – Johnson

Aaron Taylor Johnson ha iniziato la sua carriera da giovanissimo e si è conquistato il consenso da parte del pubblico interpretando ruoli che lo hanno reso noto come quello di Kick-Ass nel film omonimo, come Quicksilver in Avengers: Age of Ultron, ha preso parte a film come Le belve di Oliver Stone, ma il suo nome ha fatto scalpore anche per questioni legate alla sua sfera privata. Sul set di Nowhere Boy, dove è stata raccontata la storia di John Lennon, lui 19enne incontra Samantha Taylor – Wood, poi regista di Cinquanta sfumature di grigio, della quale poi si innamora. All'epoca dei fatti lei aveva 40 anni e da quel momento non si sono più lasciati, per poi sposarsi e avere anche due figli.