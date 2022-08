“Il prossimo 007 dovrà essere più giovane”: è iniziata la ricerca del nuovo James Bond “Il prossimo James Bond dovrà essere giovane”, questo è quanto chiedono i produttori del franchise più famoso di sempre per trovare il prossimo agente 007 dopo l’addio di Daniel Craig.

A cura di Ilaria Costabile

La saga di James Bond non può certo finire con "No Time to Die", il film che ha visto concludersi il viaggio di Daniel Craig nei panni dell'agente 007. È arrivato il momento, quindi, di trovare un nuovo interprete e di recente Ross King, noto corrispondente britannico, ha dichiarato durante una puntata dello show Lorraine, che la produzione del film sarebbe in cerca di nuovo protagonista più giovane, che possa portare avanti il percorso fatto in precedenza dall'attore inglese.

La ricerca di un nuovo James Bond

Sono ufficialmente iniziate le ricerche per il nuovo protagonista del franchise, dal momento che Daniel Craig ha deciso di non prendervi più parte, ma pare che ci siano in ballo delle richieste ben precise e non sarà così semplice trovare il prescelto, sebbene ci siano già alcuni nomi che potrebbero essere in lizza per accalappiare l'ambito ruolo. Secondo quanto dichiarato da Ross King nello show inglese Lorraine e riportato da IMG, i produttori avrebbero dichiarato che desiderano investire su un volto che possa indossare i panni del noto agente segreto in almeno altri tre film, realizzando così un progetto decisamente più ampio.

I nomi dei possibili 007

Il fatto che Daniel Craig avesse deciso di lasciare il franchise era cosa ormai nota, ma non era ben chiaro se ci fosse la volontà di continuare con nuovi film. Tra le caratteristiche che dovrà avere il nuovo James Bond, c'è anche una certa statura: "Deve essere più alto di un metro e cinquantacinque" e come giù detto deve essere piuttosto giovane. I nomi più inflazionati e che in questi anni si sono succeduti sono quelli di divi di Hollywood come Tom Hardy, Henry Cavill e Idris Elba che, però, sono tutti chi più o chi meno attorno ai 40 anni. C'è chi, invece, aveva puntato su nuove star come i Fratelli Russo, registi dei film Marvel, che avevano individuato in Regé-Jean Page, salito alla ribalta grazie a Bridgerton, un possibile nuovo 007. Esclusa, invece, l'ipotesi di un agente donna, almeno per ora, stando alle dichiarazioni di Barbara Broccoli, produttrice dei film.