Idris Elba nuovo James Bond, l’attore: “Attrae l’idea che sia il primo nero ad interpretarlo?” Idris Elba risponde alle indiscrezioni che lo vorrebbero come prossimo James Bond, dopo che Daniel Craig ha lasciato il ruolo di 007.

A cura di Ilaria Costabile

Da quando Daniel Craig ha deposto la pistola e lo smoking nel cassetto, lasciando per sempre la tenuta da James Bond, è iniziata la caccia a chi potrebbe interpretare il ruolo dell'agente segreto più famoso di sempre. Tra i nomi che si stanno man mano facendo strada c'è quello di Idris Elba, l'attore in un'intervista durante il podcast The Shop, ha detto la sua in merito.

La risposta di Idris Elba

Protagonista del thriller Beast, che arriverà in sala il prossimo 22 settembre, l'attore ha risposto alle indiscrezioni che lo vogliono come nuovo interprete della saga, avanzando anche qualche perplessità sulla possibilità che ciò possa davvero accadere:

Non è un obiettivo nella mia carriera. Non penso che interpretare Bond soddisferebbe alcuni dei miei obiettivi personali. […] Non sono quello giusto, ma tutti dicono che potrei esserlo. E per quello direi che un risultato l'hanno già raggiunto, perché la verità è che un sacco di gente vede Idris che interpreta Bond come il "Bond alternativo". E finché esiste un'alternativa, il casting si può allargare dove cazzo vuole. […] Lasciate che vi domandi una cosa: se pensate che debba interpretarlo io, potete domandarvi perché dovrei farlo, rispondendo sinceramente? Attrae l'idea che io sia il primo nero a interpretare quel personaggio?

Chi sarà il prossimo James Bond?

Intanto, però, sembra che la produzione della saga di 007 stia già iniziando a cercare chi potrà essere il prossimo affascinante agente segreto. I requisiti sarebbero già ben definiti e, infatti, pare che si stia cercando un interprete giovane e che possa portare avanti il franchise per qualche film, un po' come fatto proprio da Daniel Craig. Al requisito dell'età si aggiungerebbe, secondo i ben informati, anche quello dell'altezza. Tra i papabili ci sarebbero anche Tom Hardy e Regé Jean Page, ma al momento non ci sono ancora conferme e pare che la ricerca per il Bond perfetto sia ancora in alto mare.