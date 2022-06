Stefano De Martino scatenato al compleanno della sorella Adelaide, di Belén non c’è traccia Maxi party per Adelaide De Martino, che ha festeggiato i suoi 28 anni in un locale in provincia di Napoli. Presente il fratello Stefano che si è scatenato in danze e canti. Nessuna traccia della moglie Belén Rodriguez.

A cura di Stefania Rocco

Maxi party in provincia di Napoli per Adelaide De Martino, che ha festeggiato i suoi 28 anni. La sorella del più famoso Stefano ha riunito familiari e amici affinché festeggiassero insieme a lei una tappa importante. Presenti entrambi i suoi fratelli, con Stefano che si è rivelato essere l’anima della festa. Il conduttore e ballerino si è scatenato in danze e canti, per poi pubblicare sui suoi canali social una foto dell’evento. “Ti amo”, ha scritto Stefano nella didascalia di una foto scattata alla sorella Adelaide intenta a soffiare le candeline. Il video è stato poi ripostato dalla stessa Adelaide sul suo profilo. Non pervenuta Belén Rodriguez, moglie che De Martino ha recentemente ritrovato. La showgirl sembrerebbe non avere preso parte alla festa.

Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme

Belén e Stefano si sono riappacificati da qualche mese. Tornata single dopo la fine della relazione con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì, la showgirl argentina si è riavvicinata all’ex marito. I due si sono ritrovati in gran segreto e solo dopo avere recuperato un equilibrio di coppia si sono decisi a uscire allo scoperto.

La famiglia di Stefano De Martino

Stefano resta profondamente legato alla sua famiglia d’origine. Accanto a quella formata con Belén, dalla quale ha avuto il figlio Santiago, esiste da sempre quella d’origine composta dai genitori Enrico e Mariarosaria e dai fratelli Adelaide e Davide. Il conduttore ha dimostrato ancora una volta quanto ritenga importante mantenere un rapporto con i suoi cari, volando fino a Napoli per poter assistere alla festa di compleanno organizzata dalla sorella. “Vi ho voluti tutti qui questa sera perché siete le mie persone. Non mi interessava fare numero”, ha spiegato Adelaide ringraziando quanti sono intervenuti al suo party. E tra “le sue persone” Stefano occupa un posto d’onore.