Selvaggia Lucarelli a Chiara Ferragni: "Se mi avessi ascoltata su Pandoro e Fedez, avresti avuto meno rotture di ca**o" Prontissimo il commento di Selvaggia Lucarelli sulla questione tradimenti e video Corona: "Chiara, se mi avessi dato ragione subito su Pandoro e Fedez, a quest'ora saresti in vacanza sulla neve in pelliccia a sbocciare con un miliaradario. Ah già, ci stai lo stesso. Vabbè. Comunque diciamo che ti saresti risparmiata un po' di rotture di ca**o, ecco".

Il vaso di Pandora è stato scoperto, altro che Pandoro gate. Sembra che lo scandalo panettoni e beneficenza risalente a più di un anno fa sia ormai un lontano ricordo rispetto alle ultime notizie uscite su Fedez e Chiara Ferragni. Presunti tradimenti reciproci, uno in particolare con tale Angelica Montini, la ragazza della discordia che Corona ha reso pubblica in una delle registrazioni audio messe online. Prontissimo il commento di Selvaggia Lucarelli nelle stories IG: “Chiara, se mi avessi dato ragione subito su Pandoro e Fedez, a quest’ora saresti in vacanza sulla neve in pelliccia a sbocciare con un miliaradario. Ah già, ci stai lo stesso. Vabbè. Comunque diciamo che ti saresti risparmiata un po’ di rotture di ca**o, ecco“.

Il video di Fedez a Belve: "Chiara sarà sempre la donna della mia vita"

E non solo. L'ultima delle stories su Instagram riporta la condivisione del video di Fedez a Belve e precisamente nel momento in cui si ruppe in una commozione improvvisa mentre parlava di Chiara Ferragni come di colei che nonostante tutto sarebbe rimasta la donna più importante della sua vita.

Corona contro Lucarelli: "Vede solo cattiveria e scrive newsletter che nessuno legge"

Fabrizio Corona nel suo Falsissimo aveva coinvolto Selvaggia Lucarelli a suon di accuse e insulti. "Poi arriva la stron*a che cerca gli screenshot per la sua newsletter che nessuno si legge. ‘L'ha fatto apposta!'. Secondo lei è tutto calcolato. Vede solo cattiveria e scrive: "Se stai male ti curi, non cerchi il palco perché il palco non cura". Questa è la merda che gira intorno al circo mediatico. […] Tanto e vero che lei sarà al DopoFestival perché Cattelan è incapace. L'unico modo per fare share è aspettare l'incontro tra questa signora e Fedez. Il Dopofestival sarà solo aspettare l'incontro tra questa signora e Federico Lucia", ha dichiarato.

La replica feroce a Chiara Ferragni: "Hai tradito a tua volta, anche con Lauro"

Come se non bastasse, ne aveva riservate anche a Chiara Ferragni dopo il suo sfogo su Instagram. La nota imprenditrice e influencer aveva aperto a un lungo commento, soprattutto per chiarire la sua posizione nei confronti della "coppia aperta" così tanto sdoganata negli ultimi mesi sui quotidiani nazionali. I contorni della sua storia con Fedez e del matrimonio con i due figli iper condivisi sui social sono a dir poco confusi rispetto all'immagine cristallina che avevano sempre voluto restituire ai fan. Ferragni ribadisce più volte di essere stata fin troppo comprensiva e di aver accettato tutta una serie di condizioni per preservare matrimonio e figli appunto. Di tutta risposta, Corona è intervenuto a gamba tesa: "Il tuo ex marito non ha deciso a tavolino col suo amico. Ti dimentichi, cara Chiara chi sono e cosa faccio. [..] Racconterò la mogliettina perfetta che sei, quante stron**ate racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l'amore che però hai vissuto tradendolo costantemente. Incominciamo da uno che canta a Sanremo quest'anno, Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei sco*ato?".

Che i due, Fedez e Lauro, fossero molto vicini in passato è un dato di fatto. Altrettanto che si fossero poi divisi bruscamente, a tal punto da non condividere più nulla insieme. Alla conferenza dell'ultimo X Factor, Lauro avanzò con quella che fu percepita come una vera e propria stoccata: "Credo che ci saranno meno rompicog*ioni quest'anno".