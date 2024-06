La stoccata di Achille Lauro a Fedez e l’ex cast di X Factor: “Quest’anno ci sono meno rompico***ni”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Nel corso della presentazione Sky della nuova edizione di X Factor, Achille Lauro ha lanciato una stoccata ai giudici e ai protagonisti della precedente edizione. Lauro, com’è noto, parteciperà nel ruolo di giurato alla prossima edizione del talent show – ancora in onda sulle reti Sky per almeno un altro anno – insieme a Manuel Agnelli, Jake La Furia e Paola Iezzi con la conduzione di Giorgia. Una squadra che prende il posto degli ex giudici Morgan, Fedez, Dargen D'Amico e Ambra Angiolini, protagonisti della scorsa stagione con la conduzione di Francesca Michielin.

Achille Lauro e la battuta rivolta al cast di X Factor 2023

Quando ad Achille Lauro è stato chiesto quali pensava sarebbero state le differenze tra la prossima edizione e quella che si è conclusa con la vittoria di Sarafine, l’artista è apparso non avere dubbi e, sorridendo, ha risposto: “Credo che rispetto agli anni scorsi ci saranno molti meno rompico***oni”. La clip con la risposta di Lauro è diventata virale proprio in virtù della stoccata che l’artista sembra rivolgere ai colleghi.

Il presunto contrasto tra Fedez e Achille Lauro

Dopo avere firmato insieme il tormentone “Mille”, hit che Fedez e Achille Lauro hanno cantato insieme a Orietta Berti nell’estate 2021, il rapporto tra i due cantanti si sarebbe raffreddato. A dimostrarlo anche il fatto che i due abbiano smesso già da tempo di seguirsi su Instagram. Non sono noti i motivi del contrasto. Pubblicamente, infatti, Fedez e Lauro non hanno mai commentato le indiscrezioni che li vorrebbero distanti dopo la collaborazione musicale di successo che li aveva legati circa 3 anni fa e dopo che solo lo scorso anno Lauro aveva deciso di farsi rappresentare dalla Doom, società che opera nel campo dello spettacolo, dei social e della musica rappresentando decine di artisti e che fa capo proprio a Fedez.