Sarah Ferguson: “La Regina Elisabetta è stata una suocera incredibile, ho il cuore spezzato” Sono cariche di rispetto, gratitudine e profonda ammirazione le parole che Sarah Ferguson ha affidato a un tweet pubblicato dopo la notizia della morte della Regina Elisabetta. La donna è la ex moglie del principe Andrea.

A cura di Stefania Rocco

Cariche di rispetto, gratitudine e profonda ammirazione sono le parole che Sarah Ferguson ha affidato a Twitter dopo la notizia della morte della Regina Elisabetta II. Sposata con il principe Andrea, secondogenito della Regina, dal 1986 al 1992, ha mantenuto il titolo di duchessa e un ruolo da membro minore della famiglia reale anche dopo il divorzio. A supportarla, rivela oggi, anche la madre dell’uomo dal quale aveva scelto di separarsi. “Ho il cuore spezzato per la morte di Sua Maestà la Regina. Lascia un’eredità straordinaria: l’esempio più fantastico di dovere, servizio e fermezza, e una presenza costante come capo di stato per oltre 70 anni. Ha dato disinteressatamente tutta la sua vita al poplo del Regno Unito e del Commonwealth. Per me era la suocera e l’amica più incredibile. LeSarah Fergu sarò sempre grata per la generosità che mi ha mostrato restandomi vicina anche dopo il mio divorzio. Mi mancherà più di quanto le parole possano esprimere”, ha scritto la donna sui social.

Sarah Ferguson

Sarah Ferguson rientra a Londra, era alla Mostra del Cinema di Venezia

Dopo la notizia della morte della Regina, Sarah Ferguson è rientrata velocemente a Londra. La donna si trovava a Venezia per seguire la Mostra del Cinema. Ma il senso del dovere e il profondo affetto provato nei confronti della ex suocera l’ha spinta a rientrare immediatamente nel Regno Unito per stare vicina ai suoi familiari.

Sarah Ferguson: “Mia suocera è stata più madre della mia stessa madre”

Era noto che Sarah Ferguson fosse rimasta particolarmente legata ad Elisabetta nonostante il divorzio dal principe Andrea e lo scandalo che ha travolto l’uomo negli ultimi anni. Nel 2021, durante il podcast Tea with Twiggy, a proposito della regina aveva dichiarato: "Onestamente, penso che mia suocera sia stata più madre per me della mia stessa madre. Non ha mai vacillato.Ammiro il modo in cui riesce a essere tanto moderna, flessibile, comprensiva, indulgente e generosa”. Non è ancora noto se Sarah abbia o meno raggiunto la Scozia dopo avere lasciato Venezia.