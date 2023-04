Ryan Reynolds realizza il sogno di un fan malato di tumore, l’incontro alla partita del Wrexham Ryan Reynold realizza il desiderio di Jay Fear, tifoso del Wrexham malato di tumore e lo ospita in tribuna per vedere la partita del club gallese contro il Boreham Wood.

A cura di Ilaria Costabile

Ryan Reynolds ha realizzato il desiderio di un tifoso del Wrexham, in uno dei giorni più belli e significativi per la nota squadra di calcio. È quello che è accaduto a Jay Fear, un 45enne malato di tumore che è stato ospite del divo canadese (Reynolds ha salvato il club gallese dal fallimento due anni fa, diventandone co-proprietario) durante la partita che è valsa alla squadra la promozione nella quarta divisione e il ritorno nella Football League dopo 15 anni.

La storia di Jay Fear e la passione per il Wrexham

Il 45enne Jay Fear e la sua famiglia sono stati ospitati nella tribuna del Racehorse Ground, diventato teatro della vittoria interna con il 3-1 sul Boreham Wood che ha decretato la promozione della squadra gallese. A Jay è stato diagnosticato lo scorso gennaio un tumore all'appendice, secondo i medici si troverebbe ad uno stadio troppo avanzato, per cui gli sono stati dati pochi mesi di vita, sebbene abbia subito un intervento anche piuttosto delicato. Il tifoso ha scoperto il club gallese grazie alla docuserie "Welcome to Wrexham" su Disney Plus e da quel momento è diventato un fervente sostenitore della squadra. Per esaudire il suo sogno di assistere ad una partita, grazie all'aiuto di Ryan Reynolds, quatto abbonati hanno rinunciato al loro posto in tribuna affinché alla famiglia Fear fosse possibile guardare il match in prima fila. A finanziare il viaggio, organizzato dalla Onlus ‘Bucket List Wishes, è stato un imprenditore gallese che ha deciso di rimanere anonimo.

Il video di Ryan Reynolds che interrompe la conferenza stampa

Nel frattempo, in queste ore, ha fatto il giro dei social anche un video in cui l'attore canadese è protagonista di un siparietto piuttosto divertente verificatosi nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria della Wrexham contro il Boreham Wood. In questo modo la squadra si è assicurata la certezza matematica del primo posto in classifica, e i proprietari che hanno avuto un certo peso nel risollevare le sorti del club gallese, puntano adesso verso la Premier League. Reynolds ha interrotto la conferenza stampa, dove il portiere Ben Foster e alcuni calciatori stavano rispondendo alle domande dei giornalisti, per avere un cimelio della storica partita appena conclusa.