Ryan Reynolds irrompe in conferenza stampa dopo la promozione del Wrexham: vuole un cimelio Esilarante show dell’attore hollywoodiano Ryan Reynolds dopo la promozione del Wrexham, la squadra gallese di cui è proprietario. Interrompe la conferenza stampa perché vuole un cimelio di questa storica serata: tra le risate generali il portiere Ben Foster lo accontenta.

A cura di Michele Mazzeo

Sembra la sceneggiatura di un film di Hollywood e invece è realtà. La piccola squadra gallese del Wrexham, salvata dal fallimento solo due anni fa dagli attori (hollywoodiani appunto) Ryan Reynolds e Rob McElhenney, ha conquistato la promozione in League 2 (la quarta serie britannica) vincendo il campionato con una giornata d'anticipo e, come promesso dai suoi proprietari, ha dato il via alla scalata verso la Premier League. La squadra che, data la grande popolarità dei suoi patron, ha ora tantissimi tifosi negli Stati Uniti e in Canada, battendo 3-1 in rimonta il Boreham Wood si è assicurata la certezza matematica del primo posto in classifica (l'unico utile per ottenere la promozione nella serie superiore) facendo esplodere la festa a cui hanno preso parte anche i suoi illustri proprietari.

Ma è dopo i festeggiamenti in campo che Ryan Reynolds si è scatenato dando vita ad un siparietto che ha fatto immediatamente il giro del mondo. Il 46enne canadese si è infatti recato nella sala stampa dove il portiere Ben Foster e un altro calciatore del Wrexham stavano rispondendo alle domande dei giornalisti presenti e ha interrotto la conferenza stampa per avere un cimelio di questa storica serata. L'ex marito di Scarlett Johansson chiede infatti all'estremo difensore della sua squadra di togliersi la maglietta con cui aveva giocato la partita decisiva per la promozione e consegnargliela.

Ben Foster, spiazzato da questa improvvisa irruzione, dopo averlo avvisato che la maglia "puzza da morire", gliela consegna tra l'ilarità generale. Ottenuto il prezioso oggetto, lo show di Ryan Reynolds però non si arresta. L'attore infatti si vede rivolgere una domanda da uno dei giornalisti presenti in sala ("Vuoi per caso rivenderla su eBay?") e risponde con il sarcasmo e la simpatia che da sempre lo contraddistingue: "Lavoro nel mondo dello spettacolo e i tempi sono duri" ha difatti risposto facendo esplodere tutti in una fragorosa risata. Non pago però il 46enne, divenuto una star a livello globale dopo l'interpretazione in "Deadpool", prima di andare via si è fatto consegnare la maglia anche dall'altro calciatore del Wrexham presente in conferenza stampa generando ulteriori risate che lo hanno accompagnato mentre tronfio per i cimeli messi in cascina ha lasciato la sala stampa dello stadio per tornare ai festeggiamenti per la storica promozione della piccola squadra gallese già ribattezzata come "la squadra di Hollywood".