Rikkie Valerie Kollé eletta Miss Olanda 2023: è la prima donna transgender a ottenere il titolo Rikkie Valerie Kollé, 22 anni, è la prima donna transgender ad essere eletta Miss Olanda 2023. Sarà la seconda a gareggiare per la fascia di Miss Universo: “Voglio essere l’esempio che mi è mancato da piccola”.

A cura di Gaia Martino

Rikkie Valerie Kollé è la prima donna transgender a vincere Miss Olanda 2023. La 22enne è stata incoronata davanti alla vincitrice della scorsa edizione, Ona Moody. Kollé ora dovrà gareggiare per Miss Universo 2023: "È stato un percorso educativo, bellissimo. Sono così orgogliosa e felice", le parole su Instagram.

Chi è Rikkie Valerie Kollé

Rikkie Valerie Kollé ha 22 anni ed è una modella . Ha cambiato il suo nome da Rik a Rikkie quando aveva 11 anni, da sempre si è dichiarata donna. "Sono nata in un corpo sbagliato. Prima ero il piccolo Rik, ma ho sempre voluto essere Rikkie. È come se la transizione da uomo a donna mi abbia fatto sentire a casa", le parole in un'intervista riportata da IlMessaggero. A 16 anni, si legge, cominciò la terapia ormonale, prima di sottoporsi ad un intervento chirurgico. Vittima di bullismo, ha sempre avuto il sostegno della sua famiglia e dei suoi amici. Dopo aver partecipato a Holland's Next Top Model, ha vinto il titolo di Miss Olanda 2023, diventando un esempio da seguire per la comunità LGBTQ+. È la prima donna transgender a vincere questo titolo nel suo paese. Ora prenderà parte a Miss Universo.

Le prime parole dopo la premiazione

Con un post su Instagram Rikkie Valerie Kollé ha commentato il traguardo raggiunto: "Ce l'ho fatta. È assurdo ma posso chiamarmi Miss Nederland 2023. È stato un viaggio formativo e meraviglioso, il mio anno non può andare meglio di così. Sono così orgogliosa e felice che non riesco a descriverlo. Ho reso orgogliosa la mia comunità e ho dimostrato che si può fare. E sì, sono una donna trans e sono felice di condividere la mia storia, ma sono anche Rikkie e questo è ciò che conta per me. Ho fatto tutto questo con le mie forze e mi sono goduta ogni momento". Dopo aver ringraziato la giuria e i membri del team, si è rivolta alle compagne arrivate sino alla fine di questo percorso con lei. "Abbiamo tutti dato spettacolo. Mi avete dato tanta forza in più", le parole prima di ringraziare i fan: "Ovunque siate nel mondo, voglio essere presente per voi ed essere l'esempio che mi è mancato da piccola. Ora prepariamo Miss Universo. Non vedo l'ora".