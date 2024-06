Riccardo Nicoletti e il primo incontro con la mamma di Francesca Ferragni: “Sono scappato senza salutare”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Riccardo Nicoletti ha rivelato un retroscena inedito del rapporto con la moglie Francesca Ferragni, maggiore delle sorelle Ferragni e madre di loro figlio Edoardo. Il musicista ha raccontato come è stato il primo incontro con la suocera Marina Di Guardo, che ricorda ancora oggi a distanza di diversi anni. "Sono diventato praticamente il criminale numero uno", ha svelato.

Riccardo Nicoletti e l'incontro con Marina Di Guardo, mamma di Francesca Ferragni

Ospite del podcast Diario di Una metallara, Riccardo Nicoletti ha raccontato a Nyva Zambrano il primo incontro con la suocera Marina Di Guardo. "Come è andata la prima volta che l'hai conosciuta?", ha chiesto la speaker al suo ospite. Il musicista ha spiegato che all'epoca aveva un aspetto diverso da quello di ora, con capelli lunghi e dreadlock, e si trovava davanti a casa di Francesca Ferragni. Marina Di Guardo stava tornando da una cena e, mentre lei tentava di avvicinarsi per salutarlo, lui è scappato via tirandosi su il cappuccio della felpa:

La prima volta che mi ha visto ero con Franci, davanti a casa di Franci. Lei era fuori perché era a cena. Mi vede, fa per venirmi incontro e salutarmi… Io mi tiro su il cappuccio e via. E lei poi ha detto: "No, questo ragazzo qua ha dei problemi, è una brutta persona, una brutta compagnia sicuramente perché è scappato e non mi ha salutata. Ma che problemi ha?"

Visto il commento della donna, Nicoletti era convinto di non averle fatto una bella impressione: "Sono diventato praticamente il criminale numero uno". Per fortuna con il passare del tempo hanno costruito un rapporto, andando oltre le prime apparenze e conoscendosi più a fondo: "Poi mi ha conosciuto e sono ancora qua".

@nyva_ “Il pregiudizio della suocera Ferragni” | Fuori il 24 Giugno l’ Episodio 2 con Ricky Nicoletti ♬ suono originale – Nyva🦇🕸

La storia d'amore tra Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti

La maggiore delle sorelle Ferragni e l'attuale marito si sono conosciuti nel 2009 e da allora non si sono più lasciati. Galeotta fu Cremona, città natale di lei. Dopo qualche anno si sono spostati a Milano, dove hanno costruito la loro famiglia. Nel 2022 sono diventati genitori del piccolo Edoardo e nel settembre 2023 si sono sposati, alla presenza di amici e parenti. Riccardo Nicoletti è un musicista di professione, chitarrista di due band (Under Static Movement e Rosco Dunn), oltre che responsabile organizzativo della società LPS Electronics.