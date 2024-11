Quando Basciano negava in tv di avere schiaffeggiato Sophie Codegoni, temeva un danno di immagine

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Era il 29 ottobre 2023 quando Alessandro Basciano rilasciò un’intervista a Silvia Toffanin per smentire le accuse che la compagna Sophie Codegoni gli aveva mosso in tv. Sophie, proprio a Verissimo, aveva raccontato di essere stata picchiata da Basciano a Mykonos, un episodio gravissimo che sosteneva fosse avvenuto alla presenza di almeno un testimone. Proprio a causa di episodi di questo tipo, Basciano è stato arrestato il 21 novembre scorso per effetto di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che lo descrive come una persona “pervasiva, controllante e violenta”. In tv, tuttavia, solo un anno fa Basciano negava di essere stato violento, riscrivendo l’episodio del presunto schiaffo che oggi, dopo l’arresto, acquista nuovamente valore (qui il video dell'intervista).

Che cosa aveva dichiarato Alessandro Basciano in tv

“Mi ha tirato uno schiaffone”, aveva dichiarato pubblicamente Sophie, determinata a mettere fine alla relazione con il deejay conosciuto nella Casa del Grande Fratello. A Verissimo, invece, Basciano aveva raccontato una versione completamente diversa di quell’episodio:

Non c'è stato lo schiaffo ma una grossa colluttazione tra me e il mio manager. Non l'ho mai picchiata, ho solo usato dei toni bruschi. Eravamo a una serata, stavo lavorando e avevo organizzato qualcosa di speciale per Sophie. Lei mi chiede se nel frattempo può iniziare ad andare e io le dico di aspettarmi così ci dirigiamo insieme. Doveva esserci una persona a farmi scendere dalla consolle, ma in quel momento non c'era più nessuno. Lei allora va dal mio booking manager e gli chiede di essere accompagnata in camera. Lui lo fa e, anziché tornare giù, rimane con lei. Salgo, litighiamo in modo brusco io e lui, lei ha sentito ed è stata allontanata. C'è rimasta male e ha iniziato a piangere.

Alessandro Basciano preoccupato del ritorno di immagine

Secondo quanto emerge oggi, invece, quel colpo denunciato da Sophie ci sarebbe stato. Basciano, al culmine della gelosia, avrebbe aggredito il suo manager che aveva accompagnato Sophie in camera e, durante la colluttazione, avrebbe colpito la compagna in volto. Ma perché Basciano non ne parla in tv a Verissimo in risposta alle accuse di Sophie? La risposta arriverà circa un anno dopo. Proprio recentemente, il deejay è stato nuovamente ospite di Silvia Toffanin per raccontare la sua versione dei fatti circa la separazione da Codegoni. Nello studio, di fronte alla conduttrice, Basciano ha dichiarato di avere avuto “problemi di immagine” a causa di certe dichiarazioni della sua ex alla quale attribuiva la responsabilità di essere andata “oltre la realtà”. Realtà che per il momento lo ha condotto in carcere per minacce e stalking.