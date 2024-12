video suggerito

I pm chiedono di arrestare di nuovo Alessandro Basciano: può ripetere atti persecutori contro Sophie Codegoni Il Corriere della Sera fa sapere che la Procura di Milano ha chiesto al Tribunale del riesame che Alessandro Basciano sia messo agli arresti domiciliari perché potrebbe ripetere gravi atti persecutori ai danni della sua ex Sophie Codegoni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La Procura di Milano avrebbe chiesto al Tribunale del riesame che Alessandro Basciano sia messo agli arresti domiciliari. Arriva una svolta nelle indagini sull'ex del Grande Fratello accusato di stalking dalla ex fidanzata Sophie Codegoni, madre di sua figlia Celine Blue. Era stato arrestato lo scorso 21 novembre per minacce e stalking, ma dopo 48 ore dal fermo, fu decisa la scarcerazione. Secondo la richiesta dei pm, si legge, c'è il rischio che potrebbe commettere atti persecutori ai danni della ex.

La richiesta dei pm su Alessandro Basciano

Alessandro Basciano è stato scarcerato 48 ore dopo il fermo perché sarebbero venuti meno i "gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti" dopo che la difesa aveva prodotto alcuni documenti tra i quali la remissione della querela presentata contro di lui dalla ex Sophie Codegoni. Nell’impugnazione presentata al Tribunale del Riesame, l’aggiunta Letizia Mannella e il PM Antonio Pansa hanno richiesto gli arresti domiciliari per il 35enne. La richiesta segue le nuove indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo, durante le quali la 23enne è stata nuovamente ascoltata dagli inquirenti. La giovane ha ribadito le accuse e manifestato il proprio timore nei confronti dell’ex compagno. La modella ha inoltre chiarito di non aver mai ritirato la prima querela, presentata quasi un anno fa, nonostante nell’ordinanza che aveva portato alla scarcerazione dell’uomo si facesse riferimento a una presunta "remissione" della denuncia. Dopo l'interrogatorio di Sophie Codegoni, ritengono che Basciano possa ripetere atti persecutori contro la sua ex. Dopo l'accoglimento della richiesta dei pm dal riesame e dalla Cassazione, si legge, "i domiciliari diventeranno esecutivi nelle prossime settimane". Il Riesame dovrà fissare la data dell'udienza per la discussione del ricorso dei pm.

Alessandro Basciano due giorni fa: "Non l'ho mai minacciata"

Alessandro Basciano due giorni fa è stato ospite de La Zanzara, programma radiofonico nel quale ha ripetuto la sua innocenza e accusato la sua ex di essere "una persona instabile". Quando Giuseppe Cruciani gli ha chiesto spiegazioni sulle frasi che lui le avrebbe rivolto, quali "Ti ammazzo" o "Se non torni con me ti ammazzo, devi avere paura di rientrare in casa", il dj ha negato: "Mai detta una cosa del genere, lei lo ha dichiarato, ma non ci sono prove a sostegno".