Polemiche per abito e cravatta nera di Huw Edward della BBC prima della morte della Regina Polemiche attorno alla scelta del giornalista Huw Edward di indossare un abito e una cravatta scura prima ancora che fosse ufficializzata la notizia della morte della Regina.

Mentre il mondo intero era in attesa di conoscere le sorti della Regina Elisabetta, attorno alla BBC nascevano già le prime polemiche in merito alla scelta del giornalista Huw Edward di indossare un abito scuro e una cravatta nera durante la diretta dell'emittente televisiva che, ora per ora, riportava gli aggiornamenti su quanto stesse accadendo a Balmoral. L'abbigliamento del cronista era stato colto come un segnale di lutto, quando in realtà la notizia non era stata ancora data per certa.

Le polemiche sul vestito nero del giornalista BBC

Stando al protocollo che prende il nome di "London bridge" tra le varie tappe che portano all'annuncio ufficiale della morte della sovrana c'è anche quella che prevede un cambio d'abito per i giornalisti televisivi, a cui viene chiesto di indossare un completo scuro in segno di lutto. Gli inglesi, e non solo, sono a conoscenza da sempre di queste procedure, ragion per cui la vista del suddetto Huw Edward, aveva scatenato non poche polemiche e un altro giornalista, Alastair Stewart OBE, aveva commentato dicendo: "Una cravatta nera è stata prematura e sbagliata". Da parte del giornalista, però, non è arrivata alcuna replica.

Il tweet fake sulla morte della Regina

Intanto, poche ore prima che la notizia venisse ufficializzata, un'altra giornalista della BBC, Yalda Hakim, ha attirato non poche critiche su di sé per aver pubblicato un tweet in cui diceva: "La Regina Elisabetta II è morta all'età di 96 anni, come ha annunciato da Buckingham Palace". Dopo un iniziale scalpore sono arrivate le scuse della giornalista che ha rimosso il tweet e ha provato a rimediare sull'accaduto, scrivendo: "È stato un errore, non c'è stato alcun annuncio della morte della Regina. Mi scuso". Si è trattato con molta probabilità di una fuga di notizie, poi effettivamente confermata a qualche ora di distanza.