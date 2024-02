Perché si parla di Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi dopo la presunta separazione da Fedez Come è nato il gossip che in queste ore sta accostando il nome di Chiara Ferragni a quello di Tomaso Trussardi e la smentita dello staff dell’imprenditrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

In queste ore in cui è esploso il gossip della separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, notizia non ancora confermata dai diretti interessati, c'è chi sta accostando il nome dell'imprenditrice a quello di Tomaso Trussardi, ex marito di Michelle Hunziker. Al momento, però, appare tutto molto fumoso. Ma vediamo come è nata l'indiscrezione.

Lo staff di Chiara Ferragni smentisce il flirt con Tomaso Trussardi

Aggiornamento ore 11:30: come ampiamente sottolineato da Fanpage.it, il presunto flirt tra Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi è una fake news. Lo staff dell'imprenditrice, tramite Ansa, ha fatto sapere: "Non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show cinque o sei anni fa".

Il gossip sull'uomo che consolerebbe Chiara Ferragni

Il gossip su un uomo che sarebbe vicino a Chiara Ferragni per sostenerla in questo momento complicato è stato lanciato da Davide Maggio, nel corso delle puntate di Pomeriggio Cinque trasmesse giovedì 22 e venerdì 23 febbraio. Il giornalista ha dichiarato: "Per quanto mi riguarda, la Ferragni c'è chi l'ha consolata per bene. Più indizi? Sai cos'è Myrta, io preferisco parlare quando gli indizi arrivano a tre. Per il momento sono due, forse anche due e mezzo". Poi, ha suggerito all'inviato di Pomeriggio Cinque Michel Dessì di cercare in "Piazza della Scala". Così, c'è chi ha fatto due più due e ha ricordato che in Piazza della Scala, a Milano, c'è il Ristorante Trussardi. Nel corso della puntata del programma di Myrta Merlino trasmessa venerdì 23 febbraio, Davide Maggio ha aggiunto:

Cosa c'è a Piazza della Scala? C'è un grande teatro e sappiamo che sono appassionati di teatro. Oggi vi aggiungerei una cosa se volete. Ho un consiglio per Dessì, io indagherei su un monastero di benedettine. Io ve le lancio, voi approfondite.

Come dicevamo, al netto del fatto che Davide Maggio non ha mai fatto il nome di Tomaso Trussardi, al momento l'indiscrezione appare campata in aria. Non esistono prove concrete che dimostrino una vicinanza tra i due. Tuttavia, già in passato il gossip li prese di mira.

Ferragni – Trussardi, l'indiscrezione lanciata due anni fa

Due anni fa, Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, disse che Tomaso Trussardi si era avvicinato molto a Chiara Ferragni dopo la fine del matrimonio con Michelle Hunziker. Anche in quel caso, però, si parlava di una semplice amicizia. Dandolo scriveva:

Nonostante la separazione, Tomaso Trussardi sta riuscendo a mantenere un rapporto cordiale con Michelle Hunziker. Trussardi sta superando questo momento difficile grazie alla famiglia e agli amici. Forse non tutti sanno che, in particolare, si è avvicinato negli ultimi tempi all'amica Chiara Ferragni. Un rapporto che nei salotti milanesi non è passato inosservato.

Dunque, a meno che non ci siano sviluppi in futuro, al momento non c'è nulla che lasci pensare concretamente a un avvicinamento tra i due.