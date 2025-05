“Pensavo si potesse fumare”: Britney Spears accende una sigaretta in volo e viene fermata dal personale di bordo

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Non è bastato il jet privato per garantire un viaggio tranquillo. Sul volo che da Cabo San Lucas la riportava a Los Angeles, Britney Spears ha attirato ancora una volta l’attenzione per un comportamento sopra le righe: la popstar ha raccontato sui social di aver fumato una sigaretta a bordo e bevuto della vodka, scatenando il panico tra l’equipaggio. “Il mio amico me ne ha messa in bocca e l’ha accesa, così io mi sono detta: ‘Ah ma quindi questo è un aereo dove si può fumare!’”, ha dichiarato lei stessa in un video postato su Instagram.

La vodka, i porta-bicchieri “ingannevoli” e le scuse

Secondo il suo racconto, a trarla in inganno sarebbe stata la particolare disposizione dei porta-bicchieri: “Questo aereo era diverso perché i porta-bicchieri erano all’esterno del sedile!”, ha spiegato con una logica che ha lasciato perplessi perfino i suoi follower. Dopo aver acceso la sigaretta, è intervenuto il personale di volo che le ha chiesto di spegnerla. Britney non ha opposto resistenza. Ma non è finita lì. La cantante ha anche rivelato di aver bevuto vodka durante il volo: “Era la prima volta che bevevo vodka”, ha aggiunto, “Questo mi ha fatto sentire così intelligente”.

L’arrivo in aeroporto e l’accoglienza “inaspettata”

Il comportamento della popstar non è passato inosservato. Come riportato da TMZ, la hostess avrebbe allertato le autorità a terra, che si sono presentate all’arrivo dell’aereo. Britney ha raccontato così quel momento: “Pensavo che mi accogliessero per supportarmi e ho pensato: ‘Wow, mi sento speciale!’”. In un passaggio del video, la cantante lascia intendere di aver percepito un certo astio personale da parte della hostess: “Mi ha messo in imbarazzo. Non le sono piaciuta dal momento stesso in cui sono salita sull’aereo”. Poi, le scuse: “Mi scuso sinceramente con chiunque si sia sentito offeso”.

Nuovo eccesso dopo la fine della conservatorship

L’episodio ha immediatamente fatto il giro dei media internazionali, alimentando il dibattito sulla condizione attuale della cantante, che negli ultimi mesi ha collezionato una lunga serie di gesti pubblici controversi: balletti nudi su Instagram, video controversi e ora questo nuovo “show” ad alta quota. Da quando nel 2021 le è stata revocata la conservatorship – che per oltre un decennio ha controllato la sua vita personale e professionale – Britney Spears è tornata libera, ma non sempre pienamente in grado di difendere quantomeno la sua immagine pubblica. Anche alcuni fan del movimento #FreeBritney cominciano a interrogarsi se quella stessa libertà conquistata con tanta fatica stia davvero giovando alla sua salute mentale. Per ora, però, Britney non sembrerebbe avere alcuna intenzione di preoccuparsene.