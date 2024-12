Il video inquietante postato da Britney Spers: “Ho 5 anni, domani andrò all’asilo” A poche ore dal compleanno che l’ha vista compiere 43 anni, Britney Spears torna su Instagram con un video che appare inquietante. La popstar si filma mentre dichiara di avere 5 anni e di stare per cominciare la scuola materna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

A poche ore dal compleanno che l’ha vista compiere 43 anni, Britney Spears ha pubblicato un video che sta preoccupando i suoi fan in tutto il mondo. Nel filmato, finito sul suo profilo Instagram insieme alle decine di video di brevi coreografie nelle quali si cimenta quasi ogni giorno, Britney conferma si tratti del giorno del suo compleanno ma sostiene di avere 5 anni e di stare per cominciare a frequentare la scuola materna.

Il video di Britney Spers

Puntando il dito contro i paparazzi che l’avrebbero costretta a salire su un aereo e a indossare una mascherina, Spears ha dichiarato con voce sottile di essere una bambina di appena 5 anni: “Non capisco come mai i paparazzi mi abbiano fatto salire su un aereo mentre indossato una mascherina sul viso. Non sembravo nemmeno io. Non so perché avevo in mano una torcia, credo la mia amica me l’abbia data per sbaglio. Ma comunque, è il mio compleanno. Non sto compiendo 42 anni (in realtà, Spears ne ha 43, ndr), ne sto compiendo 5. Sto compiendo 5 anni e domani devo andare all’asilo”. Quindi, ha aggiunto di stare per trasferirsi in Messico per sfuggire al controllo dei fotografi:

Mi ferisce nei sentimenti il fatto che i paparazzi mi abbiano fatto indossare una mascherina con la quale non sembro nemmeno io. Sono sempre terribilmente crudeli con me. I paparazzi, le foto e il modo in cui mi hanno dipinto. So di non essere perfetta ma c’è sempre qualcosa di così cattivo e crudele. Questo è il motivo per il quale mi sono trasferita in Messico.

Il divorzio da Sam Asghari

Il video postato da Britney sul suo profilo Instagram nel giorno del suo compleanno è stato pubblicato nello stesso giorno in cui è diventata di dominio pubblico la notizia della separazione dall’ex marito Sam Asghari. La procedura di separazione è stata finalizzata a Los Angeles. I documenti confermano si tratti di una separazione consensuale che si è conclusa con un accorto tra le parti rimasto riservato.