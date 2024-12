Sophie Codegoni dopo l’arresto di Alessandro Basciano: “Periodo delicato, ringrazio chi mi sta vicino”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Sophie Codegoni torna a sorridere dopo l'arresto – e poi la scarcerazione – del suo ex compagno Alessandro Basciano, che aveva denunciato per minacce e stalking. Ieri sera, l'influencer ha festeggiato in anticipo il suo compleanno in compagnia dei suoi amici più stretti e, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha parlato di quello corrente come un "periodo delicato" per lei: "Non è stato solo un brindisi: è stato un abbraccio collettivo, un segnale", le sue parole.

Le parole di Sophie Codegoni dopo il caso Basciano

Tra qualche giorno, Sophie Codegoni festeggerà il suo compleanno. "Cade il 22 dicembre, ma tutti partono, quindi ho deciso di festeggiare in anticipo", aveva spiegato l'influencer in una story pubblicata poco prima della festa. Proprio un mese fa, il suo ex compagno Alessandro Basciano era stato arrestato a Milano con le accuse di minacce e stalking verso di lei. A meno di 48 ore, però, il gip ha deciso di scarcerarlo. Con l'aiuto dei suoi amici più cari, però, la ragazza sta cercando di andare avanti: "Ci sono momenti nella vita in cui la presenza di chi ti sta accanto vale più di mille parole. Ieri ho non festeggiato il mio pre compleanno in un periodo delicato, e il vostro esserci, con un sorriso, una parola o anche solo con la vostra energia, ha significato tantissimo per me".

Tra i presenti alla festa anche Mattia Ferrari, uno dei suoi amici più stretti, che era stato aggredito da Basciano la notte del 16 novembre, facendo prendere a Sophie la decisone di denunciarlo. "Non è stato solo un brindisi: è stato un abbraccio collettivo, un segnale che, nonostante tutto, ci sono legami che, anche se nuovi, possono essere solidi e autentici. Grazie a chi ha risposto presente, a chi ha scelto di esserci. Non lo dimenticherò mai", ha scritto a conclusione del post.

Le indagini su Basciano sono ancora in corso

Si tratta di una delle prime dichiarazioni di Sophie Codegoni dopo l'arresto del suo ex compagno Alessandro Basciano, che aveva conosciuto nel 2021 al Grande Fratello Vip. A parte un primo messaggio iniziale postato sui social, in cui aveva spiegato che ad averla spinta ad andare per vie legali era stata la voglia di tutelare lei e sua figlia, la piccola Céline Blue, e un'intervista al Corriere della Sera, la ragazza ha scelto la via del silenzio. Come comunicato dalla Procura di Milano qualche settimana fa, sul caso sono state disposte nuove indagini, che permetteranno di capire se il deejay possa essere pericoloso per la ragazza. Oltre all'acquisizione di nuove prove, i pm riascolteranno anche alcuni testimoni, tra cui lo stesso Mattia Ferrari.