Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si rivedono dopo il carcere, il primo incontro per il bene della figlia Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati fotografati nel corso di un incontro, il primo dall'arresto – e successivo rilascio – del deejay. I due ex sono tornati a vedersi per il bene della piccola Celine Blue.

A cura di Stefania Rocco

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati fotografati dal settimanale Chi durante un incontro, il primo dal momento in cui il deejay è stato arrestato e poi rilasciato in seguito a una denuncia dell’influencer. Ormai sentimentalmente lontani, Basciano e Sophie sono tornati a vedersi per il bene della piccola Celine Blue, la figlia nata dal loro legame. Gli animi sono apparentemente distesi, sulle labbra di Basciano compare perfino quella che sembra l’ombra di un sorriso.

Alessandro Basciano di ritorno da un pomeriggio con Celine

Il settimanale Chi descrive le circostanze dell’incontro tra Basciano e Sophie. Il deejay, al quale nessun provvedimento impedisce di vedere la bambina, era di ritorno da un pomeriggio trascorso con la figlia. Era stato Basciano ad andare a prenderla al nido, per poi portarla a fare una passeggiata nel parco e a fare shopping. Dopo una sostanziosa merenda, la piccola è stata riaccompagnata dalla madre insieme alla quale vive. L’incontro tra i due, dunque, sarebbe solo frutto della necessità riconsegnare la bambina alla madre.

È il primo incontro dopo l’arresto del 21 novembre

Quello immortalato dai fotografi di Chi sarebbe il primo incontro avvenuto tra Basciano e Codegoni dopo l’arresto del deejay, avvenuto il 21 novembre scorso. L’uomo era stato condotto in carcere in seguito a una denuncia sporta dalla ex compagna per stalking e minacce. Alessandro è rimasto a San Vittore per circa 48 ore (da lui descritte come le peggiori della sua vita) prima di essere rilasciato. Sophie e il suo ex compagno dovranno tornare ad affrontarsi in tribunale secondo una tabella di marcia che saranno i tempi della giustizia a stabilire. Entrambi sono rimasti fermi sulla propria versione dei fatti: Sophie sostiene di avere vissuto anni di tensioni a cause dell’ex, Basciano assicura invece di non averle mai fatto del male nell’ambito del loro lungo rapporto a intermittenza.