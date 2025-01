video suggerito

Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni: “Lei fuori a ‘lavorare’, non è andata a prendere nostra figlia a scuola” Impegnata in un soggiorno a Madonna di Campiglio, Sophie Codegoni non si sarebbe curate di andare a prendere a scuola sua figlia Céline Blue. È quanto sostenuto da Alessandro Basciano, che tramite Instagram ha mandato un messaggio chiaro all’ex compagna: “Se la bimba non sta con la mamma, che almeno stesse col papà e non con terze persone soventi e malsane”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La vicenda di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, che lo scorso novembre aveva denunciato per minacce e stalking l'ex compagno, procurandogli l'applicazione di misura cautelare in carcere, continua a non vedere una conclusione. Attraverso alcune stories recenti pubblicate su Instagram, il deejay ha accusato la madre di sua figlia di non essersi curate delle sorti della piccola: "Se non fossi andato a prenderla io a scuola, sarebbe rimasta lì". La ragazza, che lavora come influencer, si trova a Madonna di Campiglio, in Trentino Alto Adige, dove da qualche giorno è impegnata a sponsorizzare la struttura in cui alloggia.

Le parole di Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni

"In questo momento sono felicemente con mia figlia. Ma non per "gentile concessione", solo perché se non fossi andato a prenderla io a scuola, nonostante non stia bene, sarebbe rimasta lì la piccola": queste le parole con cui Alessandro Basciano, attraverso una story pubblicata su Instagram, ha accusato l'ex compagna di non essersi curata delle sorti di Céline Blue, la bambina che i due hanno avuto a maggio del 2023, che ha solo un anno e mezzo. Come spiegato dal deejay, nonostante i due siamo entrambi congiuntamente affidatari, è Codegoni ad avere la gestione abituale della piccola:

Lei adesso è fuori per asseriti impegni "lavorativi" e non si è curata delle sorti della stessa, considerato che solo io e lei possiamo prelevarla da scuola (questione di scelte). La piccola passerà la notte con me, sono al settimo cielo per questo, dispiaciuto solo per la modalità. Se la bimba non sta con la mamma, che almeno stesse col papà e non con terze persone soventi e malsane e presto capirete perché.

"Chi priva una figlia del padre non la ama"

Solo qualche settimana fa, Basciano aveva accusato la ex di avergli impedito di vedere sua figlia a Capodanno, sostenendo non gli permetta di esercitare il suo ruolo di genitore. Basciano aggiunse che Sophie avesse arbitrariamente deciso di impedirgli i contatti con la piccola: "Non vuole bene ai figli chi li priva di un genitore, il male lo si fa di certo al genitori ma soprattutto ai figli stessi”. In una story più recente, l'ex del Grande Fratello ha parlato di una situazione che va avanti da oltre un anno, lasciando intendere di voler presto raccontare di più.